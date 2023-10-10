新聞眼／高層掌控 軍購規則再被顛覆

蔡政府執政後緊抓軍購權，任何超過新台幣十億元的軍購案，不管機密或公開，國防部都必須呈報國安會，由三軍統帥核定。國防部修改國軍軍事投資建案作業規定，研判仍須由國安高層主導，但從國防部修改規定同時也在明年度國防部預算中增編第一預備金額度，顯示此一「巧門」運用似有其急迫性。會否運用在潛艦國造後續艦建案上，殊值關注。

國軍軍事投資建案作業規定內容詳盡，在「迫切性建案」上，原本就已是軍方巧門，只要是國防部長核定屬戰備急需的軍購，就能在五年兵力整建中「插隊」，在目標年度七個月前完成建案程序，但不管是對美軍購、新增中科院與軍備局近程科研案，都不脫「五年兵力整建計畫」範圍，建案預算須送國會三讀通過後執行。

不過，多年來國防部核定「戰備急需」的採購品項，除了雄二Ｅ攻陸飛彈外，其他對美公開的軍事投資項目，都因疫情、區域情勢等因素，執行狀況不佳。如拖式二Ｂ反裝甲飛彈、肩射式刺針飛彈，交運時間一拖再拖，當時核定的戰備「急需」落空，這些「急需」軍備品項長期未到位，也看不出國軍現行戰備受到影響。所謂戰備急需經常成為軍種間競爭軍購案優先排序插隊的口實，哪一軍種將領當部長，就有掌握「戰備急需」詮釋權。

蔡政府執政後，戰備急需詮釋權似乎由國安會掌握，甚至外交部門也經常越俎代庖，介入軍購過程。然而，空軍防空暨飛彈指揮部曾在二○一九年間爆發採購愛國者三型防空飛彈系統重鑑測案時，未將預算納入五年施政計畫，在國防部、國安會不知情下，就向美遞交發價書需求信函，後來業管將領遭處分，空軍也遭監察院糾正。可見國軍軍事投資規定要求原有其嚴謹度。

在蔡政府執政後期，國防部修訂國軍軍事投資建案作業規定，形同再一次顛覆軍購建案的遊戲規則。外界不免揣測，哪一項軍購案是當局所欲又希望減少國會干預情境者？近期傳出高層希望明年能編列兩艘潛艦國造後續艦的預算案，值得高度關注。

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