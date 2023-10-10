特定軍備「先斬後奏」 後續潛艦有預算巧門？

國防部修訂「國軍軍事投資建案作業規定」，增列國防部報經行政院核准得以第一預備金支應已逾預算編列時程的新增迫切性建案，財政學者認為名不正言不順，憂心預備金被占用後遇到緊急情況該怎麼辦？軍事專家揭仲則認為，軍方此舉可能利用時間差暗度陳倉，迴避立法院與民意的監督。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，近兩年已經編列六千億元國防預算，占國內生產毛額（GDP）比重百分之三，還有近五千億元特別預算，預算可說相當浮濫、負擔十分沉重，也排擠到很多經濟、社會福利支出；政府製造兩岸對立除了換到選票，浪費的是納稅人血汗錢，這是惡性循環，現在又想立一個巧門，如果花多少錢買武器都可以，那政府根本就不會想要去促進兩岸對話與和平，實在是不智之舉。

政治大學財稅系教授兼系主任陳國樑則表示，預備金有相關動支規範，已知道目的的可以放在預算編列中，若是有特定用途，那就破壞了預備金精神，若預備金已經先被占用，遇到緊急情況需要使用時該怎麼辦？他說，目前國防部已經有海空戰力提升、新式戰機兩個特別預算在進行，再動用預備金讓國防支出不斷擴張，不但違反財政紀律，民眾也沒有辦法接受。

國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，行政院第二預備金還有動支數額表送給立法院，國防部自己的預備金連這程序都省了，可能會讓立法院有近一年時間不知道有一個新增「迫切性建案」存在，倘若採購是一次性項目，立法院甚至有可能因此完全不知情。

揭仲說，國防部有此巧門後，說不定會出現刻意拖延可能引起爭議的採購案建案時程，等拖過預算編列時程後，再用第一預備金暗度陳倉，迴避立法院與民意的監督。至於是否成為國造潛艦後續艦編列巧門？他認為「有可能」，不過國造潛艦原型艦完成測試與修改後，若已逾預算編列時程，還是可以援引預算法第七十九條以新增法律方式辦理追加預算。

不過，國防安全研究戰略及資源研究所長蘇紫雲表示，「國軍軍事投資建案作業規定」之「五年兵力整建計畫原則中之迫切性建案」，意指超過預算編列期限、又有急迫性的緊急需要，可適用之要件嚴謹，不致濫用，且我國為法治國家，依「中央法規標準法」規範，「國軍軍事投資建案作業規定」位階是行政規定，其效力不得違背法律，迫切戰備需求須報請行政院同意也就是受到政策指導管制。

蘇紫雲說，依預算法第廿二條，「動支預備金，其每筆數額超過五千萬元者，應先送立院備查」，大筆軍購仍受國會監督，不會有「頭過身過」巧門，因此不必擔憂軍購成為逃避監督的「自走砲」。

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