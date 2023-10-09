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潛艦國造黑箱作業？他曝國防部給立院的預算僅兩張A4

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
軍情與航空網站主編施孝瑋（左）、媒體人黃光芹(右)。圖/網路節目「觀點芹爆戰」提供
軍情與航空網站主編施孝瑋（左）、媒體人黃光芹(右)。圖/網路節目「觀點芹爆戰」提供

軍情與航空網站主編施孝瑋今天接受媒體人黃光芹網路節目專訪時說，用黑箱作業形容都不為過，國防部給立法院潛艦預算，只有兩頁A4紙，嚴格來說，只有一張半，就拿到那麼多錢，也算是特例。

施孝瑋表示，朝野對美國售台軍武和潛艦發展歷程，都選擇當金魚腦，過去蔣中正時代曾找義大利談水中突擊隊小潛艇，後來終於買到海獅、海豹潛艦，這幾年解密發現系統都是好的，只是沒有辦法買到魚雷。

施孝瑋指出，2001年美中軍機在海南島上空互撞，兩周後小布希政府宣布一大筆對台軍售，包括8艘柴電潛艦、P3反潛巡邏機等台灣渴求的軍武，有跳樓大放送的味道。但九一一後，軍購生變，美國海軍基於戰術等考量，極度反對政府對台軍售。

施孝瑋表示，國防部前部長李傑的態度，是買得到的，就不自製，最早推動潛艦國造的國民黨前立委林郁方，有一群優秀助理，長期跟美方有良好溝通管道，了解台灣從美方得到潛艦的難處，當時的時空環境讓林推不動也無法做。

施孝瑋指出，2016年後，國際情勢變化，川普上台後美國力衰退，中國大陸軍備現代化實力爆增，美國想維持軍事最強地位，就必須找一個地方制衡，最佳工具就是台灣，紅區軍備逐漸亮綠燈。

施孝瑋說，他不認為國造潛艦時程有延誤，潛艦特別預算通過後，後面一系列用黑箱作業來形容都不為過，幾千億還是幾百億，多少錢沒人搞得清楚。大陸造船業2008年後大量訂單，軍艦像下餃子一樣快速完成。

施孝瑋表示，台海周邊水域有不少可做伏擊區，但有另一種聲音認為，兩岸衝突反制對方關門固然重要，魚雷發射的剎那，全世界都會知道潛艦在哪，只有打一次的機會，需要投資那麼錢嗎？

潛艦 美國 國防部

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