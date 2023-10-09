國艦國造事件遭質疑 馬文君正面回應

對於國艦國造事件遭指控洩密，國民黨立委馬文君說，她沒有拒簽國防保密協定，也沒有在會議中抄資料帶出去，更沒有將任何資料提供給中國大陸，民進黨黑函相當可惡，已經正式提告。

馬文君表示，收到民進黨南投縣黨部的黑函，她來釋疑相關問題，她沒有拒簽國防保密協定，國防部長邱國正已替她回答過，只要合理合法要求立委簽署的文件，她都會配合簽署。

民進黨指控外交國防委員會機密會議抄什麼資料帶出去，馬文君表示，沒有此事，如果有證據，請提出來。

外界關注馬文君將資料給了誰，馬文君說，完整給了國防部，因為國防部是國艦國造的主要單位，國防部最清楚所有資料內容，另一個是法務部調查局，也就是錄音檔部分，這個部分除了他們以外，前潛艦國造顧問郭璽也說還有其他3名立委有拿到，也許還有更多人，主要是避免中華民國國艦國造成為被詐騙的對象及國際醜聞。

民進黨質疑馬文君是否將資料提供給大陸，馬文君表示，絕對沒有將資料給大陸，這一點連邱國正，潛艦國造召集人黃曙光、郭璽都親口證實，她沒有把資料提供給中國大陸。

關於馬文君去上海旅遊，是郭璽出的錢？馬文君說，沒有，郭璽只是幫訂機票，回國以後，已經以支票的方式全額付給郭璽。

馬文君表示，黑函的內容非常可惡，她已經正式提告，民進黨南投縣黨部用這個斷章取義的資料發送給縣民，希望身為執政黨的民進黨，不要用這種卑鄙惡劣的手段擾亂選舉。

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