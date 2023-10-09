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國軍志願役人力創新低 立院疾呼恢復義務役非解決之道

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍志願役部隊人數統計至今年6月止，為15萬5218人，人數為107年度以來新低。圖為示意。記者洪哲政／攝影
國軍志願役部隊人數統計至今年6月止，為15萬5218人，人數為107年度以來新低。圖為示意。記者洪哲政／攝影

立法院預算中心表示，國軍志願役部隊人數統計至今年6月止，為15萬5218人，人數為民國107年以來新低，恢復義務役並非解決作戰主力缺人之道，要求國防部妥謀對策。

預算中心指出，志願役人力仍為作戰部隊構成主力，規模需求亦不因恢復義務役徵集而有所降低。觀察近年國軍志願役人數變化狀況，人數110年底達近年最高的16萬4884人後，111年底人數降為15萬9392人，較110年底減少5492人，減幅3.33%；112年6月底志願役人數更降至15萬5218人，較111年底減少4174人，減幅2.62%；除為107年以來新低外，亦有眾多第1類型戰鬥部隊編現比不及八成，恐不利新式武器裝備籌獲後，部隊操作人力的培訓與長留久用。

目前國軍志願役部隊，今年6月為15萬5218人。編現比低於八成者，陸軍包括有外島步兵部隊、機步部隊、砲兵部隊、裝騎部隊、戰車部隊、防空部隊、狙擊部隊、火箭部隊、守備部隊；海軍有陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連、各艦隊部隊、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊及其所屬、海鋒大隊；空軍為防空暨飛彈部隊；另陸、海軍、憲兵特勤隊編現比都不到八成。

預算中心指出，國軍多項對美軍購計畫及因應國防武器採購需求，提出兩項特別預算，均將於近年內陸續結案，所籌獲武器裝備均需足額且訓練精良的人力操作，近年國軍志願役人力人數逐漸降低，112年6月底人數為107年以來新低，仍有眾多第1類型戰鬥部隊編現比不及八成；國防部雖規畫自113年起回復徵集服常備兵現役，但志願役人力仍為作戰部隊構成主力，國防部於編列高額軍事投資預算之際，應就志願役人力不足現況妥思因應對策。

志願役 國軍 國防部

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