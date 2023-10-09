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審計部指空軍國軍長程飛彈防禦系統規畫效能過低

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
長程預警雷達。圖／國防部青年日報社
長程預警雷達。圖／國防部青年日報社

審計部完成的中央政府總決算報告，將空軍司令部國軍長程飛彈防禦系統規畫，列為國防部未盡職責或效能過低案件，要求切實檢討相關缺失。

共軍火箭軍及遠火旅威脅台灣本島，國軍為反制中共長程飛彈威脅，目前朝強化飛彈防禦系統為主，建置機動車組、空射型、海射型等各型防禦武器，形成有生戰力。國軍長程飛彈防禦系統規畫，應是針對中共導彈、攻陸飛彈依重層嚇阻原則，實施高中低層機動飛彈布防，透過戰術數據鏈整合，獲得早期預警情資。

立法院預算中心民國113年預算評估報告指出，這項列在111年機密案件的國軍長程飛彈防禦系統規畫，及國軍數據鏈路整合情形，在中央政府總決算審核報告指陳為國防部施政涉有未盡職責或效能過低的案件。

飛彈 國軍 國防部

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