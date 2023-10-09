審計部指空軍國軍長程飛彈防禦系統規畫效能過低

中國大陸宣稱其空軍已進入「戰略空軍」時代，並指出這個成果與試飛員的付出有關。大陸央視新聞「面對面」欄目日前製作「超越極限」專題，專訪殲-10首席試飛員雷強。雷強2015年退休，轉向飛機研發設計，但有些人就沒有這麼幸運。 央視報導稱，自1952年大陸空軍的第一支試飛部隊成立至今，解放軍空軍試飛員成功試飛100餘型、數萬架飛機。但也歷經500多次重大險情和30多人優秀試飛員獻出寶貴生命。這30餘名試飛員平均年齡只有40歲，其中最年輕的只有22歲。

2023-10-09 07:30