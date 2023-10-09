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北海岸防空 將「全天弓化」

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
天弓三型飛彈採取車載機動、垂直發射模式。圖／引自中科院網站
天弓三型飛彈採取車載機動、垂直發射模式。圖／引自中科院網站

根據國防部公布情資，東北部空域持續有共軍蘇愷卅重型戰機出沒，並有大型無人機窺視、測試我北部防空陣地。據了解，空軍規畫在桃園龜山飛彈基地整建完成後，長期駐防萬里的愛國者防空飛彈連將移防龜山，與南港、新店連共同拱衛首都，執行反飛彈任務，並策應桃園國際機場防空任務；天弓三型防空飛彈將進駐萬里，北海岸從淡水至萬里一線防空戰力將「全天弓化」。

空軍司令部回應表示，空軍依敵情威脅及防衛作戰需求嚴密防空部署，確保國土安全；報導內容涉及兵力部署與部隊任務，空軍不予評論。

根據國防部公布情資，我東北部空域長期固定有共軍蘇愷卅戰機越過海峽中線出沒，該型戰機作戰半徑達三千公里，能夠執行全範圍的戰術打擊任務，有能力自北部執行攻台任務再回航。

空軍長年在雙北地區包括新店、南港、萬里部署愛國者飛彈，其中只有萬里部分非擔負反飛彈任務，而執行反戰機警戒。原因是自萬里到蘇澳砲台山一線東北海岸，俱無防空飛彈部署，因此當年將愛國者部署於此，掩護東北空域反戰機防務，同時反制巡弋飛彈沿基隆河谷攻擊首都。

空軍防空暨飛彈指揮部月前參與陸軍湖口基地開放，動員萬里連與北海岸部隊，以及愛國者三型飛彈發射架、天弓三型飛彈發射架與所屬通信中繼車參展。

據了解，空軍正積極整建位於桃園龜山與林口一帶交界的飛彈基地，這處基地是當年國軍接裝愛國者二型飛彈之初的訓練基地，但因位於松山機場航道下，易遭窺伺，廢棄廿餘年，如今重新整建供作愛國者萬里連回防之用，與新店、南港形成完整首都反飛彈防衛戰力，並能策應西南方的桃園國際機場防空任務。

巡弋飛彈 萬里 空軍

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