北海岸防空 將「全天弓化」

民進黨趁著國造潛艦原型艦海鯤軍艦下水，大肆政治攻擊國民黨過去在立法院杯葛美國小布希總統軍售台灣潛艦。其實，小布希總統在2001年同意售台八艘柴電潛艦時，美國根本沒有柴電潛艦可賣，也不生產製造柴電潛艦，更沒有其他國家要透過美國賣潛艦給台灣，說穿了，這個潛艦軍售案，就只是個國王新衣，是不存在的東西，需要有人戳破的政治假象。...

2023-10-08 13:15