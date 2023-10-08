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因應共軍機艦挑釁 國軍用油連三年超支

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為空軍F-16V戰機緊急升空。圖／軍聞社
圖為空軍F-16V戰機緊急升空。圖／軍聞社

今年截至8月底為止，國防部發布偵獲共機3147架次，共艦1236艘次，我方派遣艦艇或空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，與防空飛彈追蹤監控，油料耗用大增，國防部近年不斷提高主要油品採購預算，113年預算案數108億6652萬1000元，已為109年法定預算數47億1149萬6000元的2.31倍，JP-8航油及普通柴油採購增加量最高。

立法院預算中心指出，面對中共軍機艦擾台，或侵入我防空識別區活動次數逐漸增加，我方需派遣艦艇或空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，與防空飛彈追蹤監控。為因應海空軍頻繁的應處作為，國防部不斷提高主要油品採購預算，113年預算案數108億6652萬1000元已為109年法定預算數47億1,149萬6000元2.31倍。

預算中心表示，雖然國軍主要油品採購預算逐年增加，觀察109年至111年決算數仍均高於預算數，各年度預算不敷數分別為2億6830萬2000元、8億5138萬元及29億5826萬5000元，各年度超支比率分別為5.69%、15.37%及49.95%，超支金額及比率均有逐年擴大現象。依國防部提供資料，112年截至8月底，國軍主要油品採購分配預算55億元，執行數67億8074萬2000元，不足數12億8074萬2000元，超支比率達23.29%。

預算中心指出，受中共擾台行為不斷，戰備油料提升及油價浮動調整等因素影響，國軍109年至111年主要油品採購預算，均有不敷支用狀況，112年主要油品採購預算雖已較111年增列11.75億元，截至112年8月底預算執行率已達95.54%，112年採購預算恐仍將有不足現況；113年在JP-8航油及普通柴油等主要油品預計採購數量，均較112年大幅增加下，採購預算仍將續增37.69億元，國防部於依需求編列高額主要油品採購。

國防部 國軍 飛彈

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