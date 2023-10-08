蔡政府編預算強推商規軍用無人機 原型機卻尚未過驗證

蔡英文政府要求國軍採購5種技術層次不高的國產偵監無人機，原型機還沒完成驗證，就要先與廠商簽約，編妥預算。立法院預算中心報告指出，國軍採購5款無人機原型機，應在7月底前交付國防部辦理測試驗證，但至今仍有監偵型無人機、艦載型監偵無人機及陸用監偵型無人機部分廠商，原型機尚待依約改進，10月底前辦理複驗作業，才知道能否通過驗證。

部分軍種採購無人機反制系統，今年7月31日與廠商完成原型系統開發簽約，要到今年11月28日前，才能完成研發，屆時能否通過驗證，尚未可知。

針對民國113年國防預算案，國軍各軍種大批採購的無人機，包括陸軍、海軍及空軍司令部在一般裝備業務計畫，分就微型無人機、目獲型無人機、監偵型無人機、艦載型監偵無人機及陸用監偵型無人機等5款軍用商規無人機，合計編列預算13億9691萬3000元採購案；另陸軍及海軍司令部心就無人機反制系統，合計編列預算4億9497萬6000元。

預算中心表示，部分軍用商規無人機及無人機反制系統整體獲得規畫書，未在預算編製節點前核定，至今年9月仍有部分品項尚未通過驗證。

預算中心說，三軍5款軍用商規無人機原型機合約廠商，雖在112年7月31日前依合約解繳，經國防部測試驗證後，截至112年9月23日，仍有部分機型部分合約廠商需依約改進，10月底前辦理複驗作業；無人機反制系統預計112年11月28日才能完成研發，驗證是否符合需求，也尚未可知。

陸軍及空軍微型無人機單架籌獲成本已有差距，尚未納編預算的全民防衛動員署需求數850架，占全軍需求的57.23%，國防部未在預算書適度揭露採購數量及計畫經費。

預算中心說，國防部112年陸續與各型無人機主導廠商，完成原型機小批量採購簽約，5款原型機均需7月底前交付國防部測試驗證，原型機採購所需經費，是向國科會申請國家科學技術發展基金1.7億元支應。無人機反制系統在112年7月31日與廠商簽約，兩套原型系統所需經費6000萬元，由國防工業發展基金會補助。

預算中心表示，依國防部提供5款軍用商規無人機主導廠商所提供原型機，截至112年9月23日測試驗證結果，微型無人機及目獲型無人機遴選廠商交付原型機，均已通過測試驗證；但監偵型無人機、艦載型監偵無人機及陸用監偵型無人機，仍有部分廠商原型機尚待依約改進，10月底前辦理複驗作業。

無人機反制系統112年7月31日與廠商完成原型系統開發簽約，要到今年11月28日前，才能完成研發。

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