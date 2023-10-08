空軍抗炸機堡無人投標 預算挨砍36座變24座仍乏人問津

空軍計畫在清泉崗基地建構36座抗炸機堡，希望達到一機一庫的政策，因為工程無人投標，預算被迫繳回行政院遭刪除，全案現在調降為興建24座，至今無人投標。

為籌建高抗炸防護力的飛機掩體設施，空軍司令部民國109度提出清泉崗基地36座防護機庫構建計畫，建構高抗炸係數的防護機庫，辦理期程109年至115年 ，總經費43億9255萬2000元；統包工程因多次無商投標下，相關預算被迫繳庫，空軍另規畫不增加預算，將原有9座4聯機庫堡修訂為6座4聯機庫堡，減少12座，但工程至今年8月前仍無人投標。

空軍指出，國軍重要軍事目標，如機場、跑道、機庫等，在戰爭發生時，必是中共首波攻擊目標，可予以癱瘓及破壞其存活，對於空軍戰機的保存戰力相當不利，現空軍機場機堡，均以傳統型機堡型態方式興建，面對中共的導彈、巡弋飛彈和長射程火箭炮的火力攻擊，難以維持戰機安全。空軍規畫在空軍第3聯隊清泉崗基地，建構高抗炸係數防護機庫，是為確保應急作戰階段，及平時遭敵猝然攻擊時，仍能保有對敵聯合制壓、截擊及國土防衛作戰兵力。

空軍原規畫興建的36座機庫堡，因經費不足修訂為24座，減少機庫堡數量多達12座，減幅為原規畫數量之三分之一。

據了解，抗炸機堡有一定工程要求標準，施工技術程度高，國內有相關施工技術廠商不多。陸軍計畫為M1A2T戰車興建具抗炸係數的車堡，也面臨相同困境。

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