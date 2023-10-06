黃曙光爆軍火商洩密潛艦給陸 馬文君嗆政府沒立案調查

國造潛艦爭議持續延燒，國民黨立委馬文君今天在立法院，針對潛艦國造專案召集人黃曙光日前表示「國內有軍火商因為沒有標到就把資料丟給中共大使館」，質詢行政院長陳建仁、國防部長邱國正是否有調查？陳建仁表示會去了解，尊重檢調調查；但遭馬文君反嗆「沒立案怎麼調查？」她會續追此案。

馬文君詢問陳建仁，黃曙光9月28日國造潛艦下水當天發言，已經經過9天，有人問過黃曙光，把資料洩漏給中共大使館的軍火商的是誰？陳建仁回應，有關洩密案的問題，司法已經在調查，他們尊重。馬文君立即打槍陳建仁，「洩密案不是在查這個」、「到底有沒有動作？」

國防部長邱國正則表示，此事鬧到這種地步，他並不樂見，但現在到處有人講，「我們一回應又把步調完全搞亂」，為了避免穿鑿附會，就交給檢調單位一一釐清；如果檢調單位需要國防部提供證據和資料，國防部會依法提供。

馬文君說，她知道洩密案已經立案，但她現在講的是黃曙光所說的「中共大使館」部分，政府還沒立案，到底調查有沒有進度？現在傳言的洩密，都比不上把資料給中共大使館，這麼重要的訊息，政府都沒有動作嗎？而這件事最嚴重的是潛艦召集人、前總長口中講出「中共大使館」，難道政府都不在乎嗎？她說，黃曙光的身分很特別，講出來絕對不會是空話，這是危害到國家安全的洩密事件，我們做了什麼？

邱國正表示，誰講什麼話國防部都不便去做追溯，但黃曙光講完第二天，國防部有請海軍去問黃，黃說他並沒有惡意講是哪一個人，沒有指名道姓說到哪一個人；後來又出現姓郭的顧問講幾句出來攪局，所以國防部真的不能再評論了，國防部的立場是交給檢調。

而陳建仁則說，他們會來了解。

馬文君批評，沒人去追究源頭，是民進黨政府害怕軍火商嗎？聽到這麼嚴重的指控都應該主動調查，如果黃曙光是隨便亂說的就更可惡，必須講出來是誰，應該從源頭去講出潛艦有沒有洩密，更何況洩密的對象是中共。所以政府要不要辦？她公開要求行政院長指示相關部門盡速查察清楚。

法務部長蔡清祥則表示，有關潛艦的問題，只要有涉及到刑事責任，檢察機關跟調查機關都會進行查辦。法務部的立場他會將此訊息告訴檢調，他們會依法來蒐證。陳建仁回覆，他們尊重檢調的調查。

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