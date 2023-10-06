潛艦國造爆料音檔是否涉機敏性？邱國正：配合檢調調查

潛艦國造洩密案風波， 國民黨立委馬文君指稱，她將爆料音檔送給韓國駐台代表處前，有給時任國防部次長房茂宏聽過。國防部長邱國正今天表示，點點滴滴他都有參與，但沒有說明；現在案子進入司法程序，國防部一切配合檢調需要的資料，會全數提供，完全配合。

針對是否收到房茂宏相關報告，邱國正今天赴立法院備詢前受訪證實，「有這件事情」，現在這個案子已經進入司法程序，檢調也會來問，國防部一切配合檢調單位。

媒體詢問是否有機敏性，邱國正說，這要看檢調單位，國防部沒有刻意講，也沒有要偏袒哪一方，也不會害誰，這本來是好事一樁；檢調需要什麼資料，國防部就提供。

馬文君稱國防部認證不是機敏資料，才傳去給韓國等單位，是否意味有國防部背書？邱國正說，他不知道這一段，國防部做戰務本訓工作，沒有故意該做而不做，該做沒做就不認真，同仁都很認真，為了一件事情否定國防部，他不能接受。

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