共機擾台頻創新高 BBC：北京灰色作戰 侵蝕台灣國防

國防部九月十七、十八日偵獲共機一○三架次，其中逾越中線及侵擾西南及東南空域四十架次，共機出海次數再創近期新高；英國媒體憂心北京這類「灰色作戰」策略恐逐步侵蝕台灣的國防資源與警覺。

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，四十架次進入台灣防空識別區是中國又一武嚇升級。北京過去一年裡多次以機艦繞台，軍演也轉為更具威脅性。目前中方的操作並非武力進犯，而是遊走和戰間的「灰色地帶」加強施壓。

分析人士認為，灰色地帶戰術是北京想不費一槍一彈控制台灣的戰略一環，「灰色作戰」就是隨時間拉長讓對方兵疲馬困；軍事加壓常態化也能測試台灣防禦能力和國際社會支持台灣程度。

倫敦國王學院東亞戰爭與戰略教授帕特拉諾表示，透過常態化進入台灣防空識別區，北京意在測試台灣加強應對的程度；台灣會慣例起飛戰機伴飛進入防識區的共軍飛機作為警戒，但長此以往台灣國防資源就會被消耗掉。

美國國家亞洲研究局研究員吉特說，威脅常態化恐使真正攻擊時的先頭狀況被輕忽，讓台灣與其主要盟友美國難以準備，此做法也用於麻痺台灣大眾對這類威脅的感知，削弱對加強軍事準備的政治支持。吉特認為，中國今後軍演會更頻繁且規模更大。

商品推薦