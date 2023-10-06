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林郁方：潛艦國造預算 賴清德當年同意刪

聯合報／ 記者洪哲政、林銘瀚／台北報導
前國民黨立委林郁方。圖／聯合報系資料照片
前國民黨立委林郁方。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德四日表示，陳水扁政府二○○四年所提的軍購特別預算，在立院遭在野阻擋，否則八艘潛艦早已完成。前立委林郁方則反駁，當年扁政府通過「潛艦不國造」決議，時任立委的賴清德還在立院表決時舉手同意刪除「潛艦國造」預算。國家政策研究基金會副研究員揭仲則說，扁政府無法取得柴電潛艦，除美國內部在九一一恐攻後反對聲浪增加外，關鍵原因是美國一直找不到願合作的歐洲國家。

民進黨團副書記長洪申翰指出，二○○四年到二○○六年期間，國親總共在程序委員會阻擋六十九次，直接在程序委員會就擋掉，連討論都不想討論，這是非常惡質、藐視立法院的行為。

林郁方則表示，他在二○○一年率先在立院提案落實「國艦國造」的政策，提案中建議向美國爭取將售台八艘潛艦中的六艘，以技轉方式在國內建造，並要求行政院成立跨部會專責小組協調推動。二○○二年五月廿五日，立法院會通過他的提案，共有一三○位委員簽名支持該提案，其中包括賴清德。

林郁方說，但二○○五年初，扁政府的「行政院潛艦國造小組」竟然蔑視立院決議，宣布放棄潛艦國造。該年三月行政院院會更通過「潛艦不國造」的決議，並刪除國防部編列的「潛艦國造」預算，立院表決時擧手支持該提案包括賴清德等眾多民進黨立委，如今這些人卻抹黑國民黨反對軍購案，殊不知當年若非民進黨打壓，國造潛艦早在服役了。

揭仲指出，在野黨當時反對特別預算，主因是民進黨政府形同要立法院在缺乏基礎資訊的情況下，一次同意四一二一億元高額的潛艦預算，加上愛國者三型防空系統因為民進黨操作「公投綁大選」，在公民投票中遭到否決。

潛艦 民進黨 賴清德

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