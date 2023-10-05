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被爆讓「翻譯小強」進公司給3億？ 郭璽：瞎扯蛋

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
郭璽指徐巧芯所持的錄音帶是立委馬文君給的。記者龔盈全、楊詩益／攝影
郭璽指徐巧芯所持的錄音帶是立委馬文君給的。記者龔盈全、楊詩益／攝影

對台北市議員徐巧芯再放出錄音檔3.0，指海軍前顧問郭璽郭璽要請翻譯小強當零股董事長，郭璽回應，「那不是這樣，前後面的錄音都剪接掉了，這不是真相」，另對錄音檔3.5還提到讓小強先進到公司，就會給3億元？郭璽表示，「這根本瞎扯蛋，我郭璽賺一輩子，也賺不到3億元」。

郭璽表示，「（3億元）那是有關於將來招標就需要準備多少?然後要有哪些東西，他們要籌備公司要準備多少錢？他們被辭退、被開除了，所以想要自己開公司，所以找另外一批來參加競標。」

記者反問他們是誰？郭璽說，「就是那個姓何的與另一個人搞男女關係，他們為什麼被開除你知道嗎?姓何的在公司是處理派工的，搞得天怒人怨，老闆只好把他開除」，但郭璽沒有說出姓何的名字。

郭璽說，「有心人把八個月偷錄的音，剪接成十幾個小時，所以徐巧芯拿的錄音帶一定是（立委）馬文君給的，那麼馬文君不是剛開始說，我是（潛艦國造召集人）黃曙光派出來的打手嗎？現在徐巧芯不是落實了，她才是馬文君的打手嗎？難道徐巧芯會有從天下掉下來的錄音帶，徐巧芯才是馬文君派出來的打手。」

郭璽 馬文君 徐巧芯

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