洩密疑雲 馬文君痛批：調查局不調查、國安局不管國安

潛艦國造洩密疑雲，前海軍顧問郭璽指立委馬文君洩密，馬文君反擊郭璽才是洩密者並提告。馬文君說，她早在去年就向調查局檢舉卻沒下文，國安局也未掌握國安漏洞，馬文君感嘆：「調查局不調查，國安局不管國安」，才是國安隱憂。

馬文君說，針對潛艦國造洩密，她質詢調查局長王俊力、國安局長蔡明彥。王俊力證實，去年1月就已收到馬文君的檢舉和爆料錄音檔，並在去年2月立案調查「潛艦國造」中郭璽與韓籍技協之間的紛爭。但調查局經過近兩年調查，至今沒有進度，就連錄音檔真偽，都無法向社會說明。

她也質詢蔡明彥，若國內軍火商將機密交給中共，是否重大國安漏洞？有沒有掌握？蔡明彥承認這是重大國安問題，但對是否有軍火商洩密，國安局一無所悉。馬文君追問，國安局是否應約談潛艦國造總召集人黃曙光，請他提供情報。蔡明彥說，本案已經進入司法程序，意指洩密如今是檢調的事。

馬文君說，郭璽原本說「馬文君賣台」，現在又多了前參謀總長李喜明和前海軍軍官黃征輝、王志鵬。郭璽不需任何證據，只憑他一張嘴隨便指控，為何會如此？因為「調查局沒有調查，國安局不管國安」才讓國家安全成鬧劇。

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