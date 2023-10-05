第5段錄音涉國防機密 徐巧芯嗆：郭璽才洩密賣台
國民黨籍北市議員徐巧芯今天公布第4段與第5段前海軍顧問郭璽錄音檔，揭露郭璽在與他人的談話中，為了要籌組人頭公司，將劍龍級潛艦延壽案相關機密洩漏給韓國廠商，呼籲國防部、檢警單位應盡快調查有無外患罪問題，批評郭璽才是洩密跟賣台的人。
第4段錄音內容，包括「沒有預算，你天王老子都幫不了你」、「沒有郭璽，多厲害的團隊來，人家連看都不看」等。徐巧芯說，國艦國造應該要找最專業的團隊，為何會是由郭璽來決定？如今第一艘潛艦的建造商、韓國SI公司都與郭璽有關，「請教黃曙光先生，是否代表連第一艘潛艦都不是找最專業的團隊，而是只能找和郭璽有關的團隊？」
第5段錄音檔內容，則與「洩漏國防機密」有關。徐巧芯表示，郭璽強調自己沒有洩漏機密，但第5段錄音中，他把國防機密告訴韓國人，其實談的就是劍龍級潛艦延壽案，過去在立法院國防委員會中有不少立委提出質詢，但國防部沒有回應，結果郭璽為了要籌組人頭公司、要韓籍翻譯當董事長，就把我國潛艦秘密告訴韓國人。
徐巧芯指出，郭璽出面指控別人賣台，雖然不清楚真相如何，但很確定洩密跟賣台的人，就是指空他人賣台的郭璽，呼籲國防部、檢警單位盡快針對錄音檔調查是否有外患罪問題，請郭璽不要再對外說謊。
至於郭璽指控錄音檔被剪接，徐巧芯說，他現在只能用「被剪接」作為理由，但曝光的錄音檔段落相當完整，他又說內容是亂掰的，可郭璽曾任海軍顧問，一般人瞎掰不會有人信，但他是黃曙光的親信、前海軍顧問，所以大家才會相信他，現在說「當時都是瞎掰看玩笑」，難道海軍顧問的工作是天天瞎掰嗎？希望郭璽回頭是岸，別再說謊。
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