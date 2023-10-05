長程預警雷達監偵 中共長征火箭今經我西南空域邊緣

布朗（Charles Brown）接任美國參謀首長聯席會議（JCS）主席，成為美國最高階軍官之一。他是資深F-16戰機飛行員，也是曾經彈跳逃生、並在鬼門關走過一趟的飛官。和布朗一樣，曾在地獄前一遊、且又在軍職或政壇闖出一片天的人物，還有曾任我國空軍總司令的林文禮、唐飛、李天羽，以及2年前訪台的美國參議員譚美．達克沃斯（Ladda Tammy Duckworth）。...

2023-10-05 07:30