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長程預警雷達監偵 中共長征火箭今經我西南空域邊緣

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍樂山長程預警雷達能360度監偵3600公里範圍。圖/國防部青年日報
空軍樂山長程預警雷達能360度監偵3600公里範圍。圖/國防部青年日報

國防部今天表示，國軍上午偵獲中共在四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。研判火箭對台灣地區無危害。

國防部說，這枚火箭飛行高度位於大氣層外，對台灣地區並無危害，飛行路徑經過我防空識別區西南邊緣。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊適切警戒與應處。

空軍樂山長程預警雷達能360度監偵3600公里範圍，四川西昌衛星發射中心的火箭升空，不久就會為我方掌握。

火箭 國防部 國軍

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