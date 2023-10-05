潛艦國造涉洩密 馬文君：音檔2年前已交調查

潛艦國造是否涉洩密引發關注。國民黨立委馬文君昨在立法院披露，兩年前即將一份涉及前海軍顧問郭壐談及潛艦國造細節的音檔，依序交付給國防部政戰局、國安局與調查局查察。調查局長王俊力證實，此案已報請地檢署檢察官偵辦調查，內容真偽須進一步鑑識，涉及相關人須約詢，現仍持續進行中。

正當郭璽指控馬文君將南韓廠商釋出助我潛艦國造大批資料交付南韓國安單位之際，前海軍艦長黄征輝三日在政論節目宣稱，馬文君曾用四個立法院立委的公文，將有關郭壐遭韓籍錄音的音檔與高達三千多個相關檔案，發給南韓駐台代表處，造成韓籍人士被捕。馬文君昨晚未接電話，但馬文君國會辦公室反駁，指馬文君只有將台北市議員徐巧芯手上相同的錄音檔傳給國防部、南韓駐台代表處、法務部調查局共三個單位，也沒有傳給海軍司令部。

國安局長蔡明彥昨應邀列席立法院外交及國防委員會。他會前受訪表示，潛艦國造相關資訊案確涉國家安全議題，但此案已進入司法偵查階段，國安局尊重偵辦，疑點要由司法機關介入釐清，國家情報單位不適合再評論、涉入，以免干預司法。

徐巧芯日前披露郭璽遭長期錄音一部分音檔，馬文君說，相關音檔她最早其實是交給國防部，但軍方向其國會辦公室指稱內容沒有特別機密的資料，是廠商自己的互咬互鬥。政戰局保防處長昨表示，因職權有限，無法判斷真偽，錄音檔轉交調查局處理。

立委追問總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光特別提及有軍火商將潛艦國造資料交付中共，國安局是否掌握？蔡明彥表示，這需要黃曙光說明，才能了解其依據與訊源。

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