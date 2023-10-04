遭前海軍艦長爆「交潛艦國造資料給韓人」 馬文君辦公室怒回應

正當前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君將韓國廠商釋出助我潛艦國造大批資料交給韓國國安單位之際，前海軍艦長黄征輝昨天在政論節目上宣稱，馬文君曾用4個立法院立委的公文，將有關郭壐遭韓籍錄音的音檔與高達3千多個相關檔案，發給韓國駐台代表處，造成韓籍人士被捕。

馬文君今晚未接電話，但馬文君國會辦公室反駁，馬文君並沒有發出3000多封公文給各大單位，只有將台北市議員徐巧芯手上的錄音檔傳給國防部、韓國駐台代表處、國安局共三個單位，也沒有傳給海軍司令部。黃征輝講的話根本是子虛烏有，讓人感到憤怒。

黃征輝過去在相關國防事務上，向與郭壐對立，並傳因潛艦國造事務與郭壐鬧翻，黃征輝突然為郭璽對馬文君的指控背書，外界霧裡看花。

記者今晚求證黃在政論節目上所講內容，他表示「我也是聽說」，並指相關韓籍人士與集團可能涉及詐騙，馬文君既看不懂專業軍事圖紙，但取得與郭璽對立的韓籍遲姓顧問所錄郭壐音檔與所提供潛艦國造資料，為求證真偽，因此將資料交予韓國駐台代表處，至少錄音帶內容可供辨識。

但他也坦承，所謂辨識詐騙的立場，是他主動揣摩馬文君的心態。其中究竟為何？仍需要馬文君自行說明。

黃征輝是在3日三立電視台「娟我什麼事」談話節目中，被問到馬文君是否真的有將資料交給韓國時，黃征輝坦言，確實有給韓國，並表示馬文君是用公文的方式，並非偷偷把資料交給韓國。

黃征輝在節目上進一步說，馬是用4個立法院立委的公文，將3千多個檔案發給4個單位，包含我國調查局、國防部、海軍司令部，以及韓國駐台代表處。

黃征輝宣稱，郭璽對於馬文君將檔案轉交給韓國國安單位非常不諒解，也因為這樣，讓郭的友人回國後遭逮補，郭璽也不滿辛苦的找了這麼多人來，結果卻被馬文君將資料送出去，將所有的計劃破壞。

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