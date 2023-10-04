爆郭璽要翻譯「掛名董事長」接潛艦案 徐巧芯公布第三段音檔：再講下去血流成河

台北市議員徐巧芯今天晚間再公布第三段「郭璽音檔」，內容聽見郭璽要求董事長必須由韓籍翻譯小強來掛名，「你是零股的董事長，為什麼我告訴你，是因為你是華僑。」對此，徐巧芯質疑，翻譯也可以當董事長接案潛艦國造，又是零股人頭負責人，「難怪黃曙光勸說不要再講了，再講下去會血流成河」。

第三段音檔中，可以聽見韓籍翻譯小強提到，「柳廠長就是有編，編從2號線到8號線的機械的預算，有沒有？」隨後郭璽表示，「已經有了；可是要審查通過。」之後小強又說，「審查通過那有，那時候你（郭璽）有跟池顧問大約的告訴這個金額，那這個金額的一半，能不能我們來去爭取？」郭璽表示，「將來如果你們都做好了，就一直做下去，選擇都是我們的。」

郭璽又說，現在全部名稱叫design and production，「你們先寫出來，我會統合變成A公司整個計畫，A公司來統合你們，你們只是A公司底下的，你懂嗎？」後頭也向小強說，「董事長必須你（小強）掛名，你是零股的董事長，為什麼我告訴你，是因為你是華僑；池顧問算外人投資。」

徐巧芯表示，郭璽去開公司卻不用自己的名義，還指定聽起來沒興趣的翻譯當董事長，「甚至說『都是我們的』？我們是誰？」難怪黃曙光說不要再講了，再講下去真的要血流成河。

第三段完整音檔：

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