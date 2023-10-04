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主權基金埋單美「國防授權法」？國防部：內容虛構
有媒體報導政府規畫「以主權基金埋單美「國防授權法」(NDAA)」，國防部今天否認，表示內容虛構。
國防部表示，我國與美國同屬民主法治國家，且我國防預算均需依「預算法」相關規範編列，報導顯非事實。
國防部說，媒體所謂「以主權基金償付武器裝備費用」等內容純屬虛構，籲請善盡查證責任，勿以誇大不實報導，淪為敵認知作戰工具、誤導大眾視聽。
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