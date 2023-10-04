快訊

首度評價這個族群！高盛喊買五大廠 股價將再風起雲湧

「小犬」變「狂犬」！台中樹倒125棵 百貨玻璃門遭吹爆

台鐵明中午前部分列車停駛 東部、西部幹線皆影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主權基金埋單美「國防授權法」？國防部：內容虛構

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
有媒體報導政府規畫「以主權基金埋單美「國防授權法」(NDAA)」，國防部今天否認，表示內容虛構。國防部。圖/本報資料照
有媒體報導政府規畫「以主權基金埋單美「國防授權法」(NDAA)」，國防部今天否認，表示內容虛構。國防部。圖/本報資料照

有媒體報導政府規畫「以主權基金埋單美「國防授權法」(NDAA)」，國防部今天否認，表示內容虛構。

國防部表示，我國與美國同屬民主法治國家，且我國防預算均需依「預算法」相關規範編列，報導顯非事實。

國防部說，媒體所謂「以主權基金償付武器裝備費用」等內容純屬虛構，籲請善盡查證責任，勿以誇大不實報導，淪為敵認知作戰工具、誤導大眾視聽。

國防部 國防預算 美國 國防授權法

延伸閱讀

馬文君曝郭壐錄音檔最早送國防部 政戰局說內容無涉密

潛艦國造疑洩密 國防部：全力配合司法機關釐清事實

國防部：11架次共機今逾越海峽中線及其延伸線挑釁空防

我國防部副部長：盼促進台美軍事合作

相關新聞

遭前海軍艦長爆「交潛艦國造資料給韓人」 馬文君辦公室怒回應

正當前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君將韓國廠商釋出助我潛艦國造大批資料交給韓國國安單位之際，前海軍艦長黄征輝昨天在政論...

爆郭璽要翻譯「掛名董事長」接潛艦案 徐巧芯公布第三段音檔：再講下去血流成河

台北市議員徐巧芯今天晚間再公布第三段「郭璽音檔」，內容聽見郭璽要求董事長必須由韓籍翻譯小強來掛名，「你是零股的董事長，為...

主權基金埋單美「國防授權法」？國防部：內容虛構

有媒體報導政府規畫「以主權基金埋單美「國防授權法」(NDAA)」，國防部今天否認，表示內容虛構…

潛艦案續延燒…賴清德回顧2005年軍購案 重播當年對藍委爆粗口影片

國艦國造相關爭議延燒。民進黨主席賴清德今天表示，希望國人可以了解整個事情的來龍去脈，台灣面對中國的威脅，中國企圖併吞台灣...

國安局研判 秦剛、李尚福涉貪腐違紀接受調查中

對於中共遭調職的中共外交部前部長秦剛、持續未出公開場合的國防部長李尚福，國安局長蔡明彥今天表示，兩人基本上涉及違紀案件，...

馬文君曝郭壐錄音檔最早送國防部 政戰局說內容無涉密

因潛艦國造資訊是否外洩疑雲而處於風暴中心的國民黨立委馬文君，今天在立法院質詢時主動披露，兩年前即將一份涉及前海軍顧問郭壐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。