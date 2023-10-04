馬文君曝郭壐錄音檔最早送國防部 政戰局說內容無涉密

因潛艦國造資訊是否外洩疑雲而處於風暴中心的國民黨立委馬文君，今天在立法院質詢時主動披露，兩年前即將一份涉及前海軍顧問郭壐談及潛艦國造細節的音檔，交付給國防部政戰局、國安局與調查局查察。調查局長王俊力證實，此案已報請地檢署檢察官偵辦調查，內容資料真偽必須進一步鑑識，涉及相關人須作約詢，仍持續進行當中。

台北市議員徐巧芯日前披露郭璽遭長期錄音一部分音檔，官員今立法院首度證實這份音檔全檔案早在兩年前即由調查局等單位收獲，有偵查作為。

國安局長蔡明彥上午應邀率情治官員列席立法院外交及國防委員會，就業務分別進行機密與公開報告。馬文君質詢時披露，她兩年前曾將外傳的郭壐錄音檔交付調查局、國防部與國安局，但蔡明彥答詢澄清，國安局並未取得這份音檔，而是由調查局取得；列席的調查局長王俊力則表示，曾在111年2月份曾收獲馬轉交的隨身碟，確實有一些資料，調查局收獲有立案，目前在偵辦中。

馬文君說她最早其實是交給國防部，但國防部向其國會辦公室指稱內容沒有特別機密的資料，是廠商自己的互咬互鬥。對此，國防部政戰局長陳育琳備詢一度表示，政戰局沒有收到，但隨後政戰局保防處長證實，因職權有限，無法判斷真偽，錄音檔轉交建案單位，移調查局處理。

馬文君追問此案偵辦進度，王俊力則說，調查局收案後已展開蒐證，確實如政戰局回應，內容資料真偽必須進一步鑑識，涉及相關人須作約詢，仍持續進行當中，全案曾報地檢署檢察官指揮。對內容的判定，涉及調查，不便說明。

馬文君直指此案郭壐扮演重要角色，王俊力說，涉案者調查局將進行約詢。而相關情節有無涉及軍事機密，有一定鑑密過程，將按相關程序辦理，涉及國安與國防安全重大採購，會勿枉勿蹤按客觀證據來偵辦。

立委追問，黃曙光與郭壐此時爆出所謂軍火商賣國訊息，有什麼特殊考量？王俊力表示，他不便作任何評論或臆測，須根據證據來偵辦。

立委追問對黃曙光特別提及有軍火商將潛艦國造資料交付給中共，國安局是否有掌握？蔡明彥則表示，這需要黃曙光說明，才能了解其依據與訊源。馬文君則呼籲情治單位是否應主動約詢黃，有或沒有必須說清楚？蔡明彥則表示，此案已進入司法調查階段，相關疑點應由司法單位釐清較恰當，而進入司法程序案，情報單位不會再涉入。

國民黨立委李德維則詢問，掌握此案洩密進度到哪裡？海軍政戰系統有沒有回報？陳育琳表示，此案國防部配合司法調查。立委追問，政戰系統有無主動要求黃曙光、郭壐說明？陳育琳仍稱，配合司法偵辦進度。

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