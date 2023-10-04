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影／謝志忠轟潛艦案模糊焦點 江啟臣團隊回應：別混淆視聽

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「下架江啟臣！」。記者林佩均／攝影
民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「下架江啟臣！」。記者林佩均／攝影

2024總統、立委大選倒數，民進黨台中市議員謝志忠挑戰三連霸國民黨立委江啟臣，謝指潛艦預算，江以機密不公開為由凍結預算，「但國防機密本來就不該公開」，他臉書更遭網軍攻擊；立委江啟臣服務處發言人王昱翔說，國防部長邱國正公開說明「潛艦國造計畫是公開預算」，也提醒謝，民意代表要廣納民意。

中八選區(豐原、東勢、新社、石岡、和平)立委參選人謝志忠在臉書發文，指立委江啟臣因國防部將潛艦預算列為機密而提案凍結預算，引發網友留言議論。

謝志忠今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「江啟臣不要模糊焦點！下架江啟臣！」

謝志忠說，江啟臣的提案書內容清楚指出「僅於國會之機密會議中揭露，是否符合預算公開透明原則，不無疑義」，既然國防部將相關資訊列為機密會議討論，江啟臣還以機密不公開為由凍結預算，「不是笨就是壞」。

翻開提案書，謝志忠指出，民代監督預算天經地義，但有哪位立委像江啟臣一樣，因為沒有將機密公開而凍結預算？國防預算公開審核沒有問題，但國防機密內容原本就不能公開，否則怎麼會列為國防機密。

立法江啟臣服務處發言人王昱翔表示，昨立法院院會的中央政府總預算質詢，行政院長陳建仁公開表示「立委審查預算是法定職責」，國防部長邱國正公開說明「潛艦國造計畫是公開預算」，請問謝議員是選擇性失憶，還是視而不見？請謝議員不要再混淆視聽，選舉到就造謠抹黑潑髒水。

王昱翔強調，人民納稅錢不容濫用，國防安全更要確實監督，確保預算花在刀口上，這是憲法明定，是立法委員的職責。

昨謝志忠臉書遭網軍出征，謝再指，這批網軍共同特徵是分享新北市政府的新興菸品宣導影片，他認為是侯友宜和江啟臣聯手用網軍攻擊。

對此，王昱翔表示，民意代表要廣納民意，不要看到不同意見就將對方當網軍，黨意代表才會拒絕民意。

民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「江啟臣不要模糊焦點！下架江啟臣！」。記者林佩均／攝影
民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「江啟臣不要模糊焦點！下架江啟臣！」。記者林佩均／攝影
民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「江啟臣不要模糊焦點！下架江啟臣！」。記者林佩均／攝影
民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「江啟臣不要模糊焦點！下架江啟臣！」。記者林佩均／攝影

江啟臣 謝志忠 國防部

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