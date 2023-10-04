影／潛艦國造機密資料是否外洩？蔡明彥：進入司法程序
立委馬文君日前遭郭璽指將潛艦國造資料給韓國國安單位，引發機密外洩疑慮，國安局長蔡明彥今天表示，國防機密或國安機密的外洩是重要國安議題，現在已經進入司法偵辦過程，不再多做回應。
對於中國介選是否有涉入潛艦相關議題，蔡明彥說中國介選手法很多，進入司法審查階段也不便多做回應，蔡明彥進一步指出，不排除中共在選舉過程中，操作政治議題對台灣選民行認知作戰來對選舉產生影響，其中包括軍事脅迫、經濟施壓，以及台灣一些公關公司所發布的民調。
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