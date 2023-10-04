快訊

亞運拳擊／裁判認定「傷重無法出賽」 甘家葳無緣打金牌戰奪銀

誤入自設陷阱…每日郵報：共軍潛艦黃海遇難 55官兵恐全罹難

亞運軟網／男團連掃9局擊退印尼 搶下金牌戰門票

影／潛艦國造機密資料是否外洩？蔡明彥：進入司法程序

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣潛艦國造機密資料是否外洩，國安局長蔡明彥（左）今天表示，國防機密或國安機密的外洩是重要國安議題，現在已經進入司法偵辦過程，不再多做回應。記者潘俊宏／攝影
台灣潛艦國造機密資料是否外洩，國安局長蔡明彥（左）今天表示，國防機密或國安機密的外洩是重要國安議題，現在已經進入司法偵辦過程，不再多做回應。記者潘俊宏／攝影

立委馬文君日前遭郭璽指將潛艦國造資料給韓國國安單位，引發機密外洩疑慮，國安局蔡明彥今天表示，國防機密或國安機密的外洩是重要國安議題，現在已經進入司法偵辦過程，不再多做回應。

對於中國介選是否有涉入潛艦相關議題，蔡明彥說中國介選手法很多，進入司法審查階段也不便多做回應，蔡明彥進一步指出，不排除中共在選舉過程中，操作政治議題對台灣選民行認知作戰來對選舉產生影響，其中包括軍事脅迫、經濟施壓，以及台灣一些公關公司所發布的民調。

台灣潛艦國造機密資料是否外洩，國安局長蔡明彥今天表示，國防機密或國安機密的外洩是重要國安議題，現在已經進入司法偵辦過程，不再多做回應。記者潘俊宏／攝影
台灣潛艦國造機密資料是否外洩，國安局長蔡明彥今天表示，國防機密或國安機密的外洩是重要國安議題，現在已經進入司法偵辦過程，不再多做回應。記者潘俊宏／攝影

國安局 蔡明彥 馬文君 郭璽

延伸閱讀

中共多元介選 蔡明彥：關注運用公關公司民調影響

怒批郭璽、黃曙光、蔡清祥 馬文君：有無洩密由司法釐清

錢見國造？徐巧芯公布關鍵錄音 質疑郭璽從中圖利

插手潛艦國造合約音檔曝光？ 郭璽：早因此離開海昌案

相關新聞

國安局證實：戰時資通訊韌性計畫年底啟動測試機制

國安局長蔡明彥今天在立法院表示，數發部正發展戰時資通訊韌性計畫，在地面部署近兩百個接收低軌衛星訊號的接收站，以便提升戰時...

四科技公司助華為建廠 國安局：未涉我國科技管制項目

我國四家科技公司遭美媒點名赴陸助華為建廠，國家安全局長蔡明彥今天在立法院表示，這四家公司赴陸投資曾由過經濟部審查程序通過...

陳以信再批王定宇洩密 司法應調查 最高關七年

國民黨立委陳以信今天表示，民進黨立委王定宇涉洩漏赴法軍事機密考察資訊，對台法互信關係造成負面衝擊，犧牲國家利益成就個人聲...

郭璽控將潛艦資料交給韓國 馬文君：說詞變來變去

前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君將潛艦機敏資料交給韓國國安單位。馬文君今天表示，郭璽一開始說她洩密給中共大使館，現在又...

馬文君遭指洩密 蔡明彥：重要國安議題 司法偵查不評論

國民黨立委馬文君遭影射交出潛艦國造資訊給韓國國安單位，國安局長蔡明彥說，國防機密與國安機密的外洩是非常重要國安議題，此案...

潛艦國造 邱國正：沒揣測誰洩密

潛艦國造召集人黃曙光日前稱外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委「一直在搞」，國民黨立委馬文君也遭海軍前顧問郭璽點名。國防部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。