潛艦國造 邱國正：沒揣測誰洩密

潛艦國造召集人黃曙光日前稱外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委「一直在搞」，國民黨立委馬文君也遭海軍前顧問郭璽點名。國防部長邱國正昨表示，沒有揣測哪個人洩密或者冤枉，一切交由法來界定。對於黃曙光說法，邱國正在立法院答詢時說，他也是聽黃講才知道，之前沒有討論過此事。國民黨立委李德維則表示，黃曙光敢指國民黨團賣國，「一定告到死為止」。

國防部昨另發出新聞稿表示，支持並全力配合司法機關釐清事實，並持續落實保密要求，嚴防洩密情事肇生；針對潛艦國造案，已嚴格要求保密作業與稽核，並按節點管制執行。

對於潛艦國造陷洩密疑雲，國民黨立法院黨團昨舉行記者會，黨團副書記長陳以信批評民進黨立委王定宇，長期在外交及國防委員會，數度擔任召委，王的臉書變成洩密大根源，怎麼對得起國人？民進黨是雙重標準。

陳以信表示，外交及國防委員會常召開機密會議，會議後，率先公布機密會議內容且放在臉書上的，不就是王定宇？他舉例，王定宇參加國外機密考察，馬上宣布去法國，又說去法國東部軍事基地，台法之間最重要的軍事連結就是幻象戰機，法國東部只有一個空軍基地，等同告訴全世界，我國立委正考察法國東部空軍基地，我方、法方全都傻眼。

王定宇二○一九年三月廿八日臉書貼文也提及，他主持「潛艦國造進度專案報告」，採「最高等級秘密會議」進行，與會人員簽署保密文書，而他能向國人透露，台灣自製潛艇從「合約設計」邁向「細部設計」，構型採「Ｘ尾舵」的3.0Ｂ版，可望二○二四年三月下水。

王定宇回應，陳以信當時還沒擔任立委，根本是亂講一通、胡說八道，且當時立法院前院長王金平也有一同前往，陳以信不要為了保護國民黨立委馬文君亂講話，「圍魏救趙要圍對人」。他說，當時不是只有去法國，且不是機密考察，請陳以信不要看圖說故事，去問一下王金平。

民進黨總統參選人賴清德昨晚在高雄說，現在潛艦蓋一半，「下一半經費要靠下一屆立委」，下屆立委要過半，高雄八席立委要當選，「這影響國防國安」。

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