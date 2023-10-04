美台國防工業會議我籲美加速軍售遞交 3黨場邊角力

美台國防工業會議二日在維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）舉行，與會的中華民國國防部軍備副部長徐衍璞在場邊表示，盼促進台美軍事合作，希望能比照漢翔成立Ｆ-16戰機維修中心，未來接裝武器都能複製這個模式來增加更多合作，在國內建立武器生產和維持妥善的能力。

民進黨、國民黨和民眾黨也派人與會。三黨表面行禮如儀，私下角力不斷，藍綠在場邊與拜登政府官員會談，民眾黨透露會議結束後會北上拜會行政部門。

徐衍璞率團參加美台國防工業會議並發表專題演說，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）與國務院政軍局副助卿雷絲妮克（Mira Resnick）也分別舉行閉門演說。

被問到此行是否會北上拜會五角大廈官員，徐衍璞表示，都有相關安排。他表示，透過這次會議向美方強調，台灣重視國防自主、爭取美國更好的武器裝備獲得、台灣落實各項部隊訓練、強化後備動員能力，並且讓國防意識奠基在國人心中，這一兩年來的具體成效，美方都可以充分感受到。

徐衍璞在演說中提到台美國防產業合作的重要性，他表示，需要美方協助台灣擁有部分武器全壽期自給自足的能力，協助在地化生產，以有效加速軍售裝備遞交速度，並整合美台國防產業供應鏈，落實在地化後勤維保，強化台灣國防自主與韌性。

徐衍璞在會中提到，全球的共識是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平方式改變現狀。

政黨與會部分，這是民眾黨首次派代表參加美台國防工業會議。國民黨駐美代表黃介正表示，不想別苗頭，他就不會來，這是健康的政黨競爭。他也強調，這是一個討論實質問題的平台，不是選戰的一部分，政黨代表必須要談實質問題，能給美國朋友方向感，才會受到重視。

民進黨國際部主任趙怡翔表示，國民黨代表致詞、民進黨代表與談，以及民眾黨代表與會，是這場活動較特別的現象；只要各政黨對台美安全合作有興趣，都是正面發展。

黃介正發表午間專題演說，趙怡翔在閉門會議時與美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格同台討論美台國防政策的變化。黃介正在演說中提到，國民黨總統參選人侯友宜將在本月下旬公布完整的外交與國防政見。

民眾黨秘書長周台竹則說，三政黨代表都來參加這場會議，代表強化台美關係是國內共識；他也透露，在ＡＩＴ台北辦事處協助下，民眾黨代表將拜會美國行政部門。但他只透露會議結束後會拜會國防和貿易相關部門，基於與美方默契不透露拜訪對象。

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