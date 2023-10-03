怒批郭璽、黃曙光、蔡清祥 馬文君：有無洩密由司法釐清
潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽指控立委馬文君阻擋潛艦案、洩密，國防部長邱國正今天接受採訪表示，「沒有揣測哪個人洩密或者冤枉，一切交由法來界定，大家比較公平。」肯定馬文君是「很認真的委員。」馬文君怒嗆郭璽、黃曙光，有無洩密應由司法調查。
台北市議員徐巧芯今天公開一段爆料郭璽的錄音檔，內容是他痛批韓國技協「背叛」，徐巧芯還預告，錄音檔內容非常可議，直指潛艦國造的弊端，會逐次整理揭露。
馬文君說，早在去年，她就接獲相同爆料，而且在2022年1月11日，就具名行文法務部調查局，請立案調查，不過至今沒有下文。蔡部長也許貴人多忘事？又或者今年才是總統暨立委選舉年，「芒果乾」要留到適當時機，比較好賣？
馬文君說，她要求法務部長蔡清祥，潛艦案高檢署已分案調查，朝「外患罪」偵辦，那就請毋枉毋縱，盡速偵辦。
另外，根據郭璽轉述，黃曙光透過共同認識的朋友請他「收手」，又說洩密與馬文君無關。但是刑事訴訟法第241條規定：「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。」不管黃曙光影射的立委，是不是馬文君，又或者是軍火商，黃曙光不告發，就是瀆職，就是包庇犯罪。
郭璽指控馬文君「賣國到了極點」，卻不舉證告發，馬文君說，因為郭璽心知肚明，會被反控誣告，刑法第169條規定：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑。意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者，亦同。」那就不是郭璽匿名在群組亂罵人，拘役50天，易科罰金的問題了。
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