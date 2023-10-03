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潛艦國造疑洩密 國防部：全力配合司法機關釐清事實

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

特定人士指控立委涉洩潛艦國造機密，國防部今天表示，國防部支持並全力配合司法機關釐清事實，並持續落實保密要求，嚴防洩密情事肇生。

國防部今(3)日表示，針對潛艦國造案，已嚴格要求保密作業與稽核，並按節點管制執行。

有關媒體關注洩密等節，國防部表示，目前全案已進入司法偵查階段，如國防部長邱國正立場，不評論個案，並一切依法來界定，國防部支持並全力配合司法機關釐清事實，並持續落實保密要求，嚴防洩密情事肇生。

國防部 司法 潛艦 邱國正

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