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潛艦國造疑洩密 國防部：全力配合司法機關釐清事實
特定人士指控立委涉洩潛艦國造機密，國防部今天表示，國防部支持並全力配合司法機關釐清事實，並持續落實保密要求，嚴防洩密情事肇生。
國防部今(3)日表示，針對潛艦國造案，已嚴格要求保密作業與稽核，並按節點管制執行。
有關媒體關注洩密等節，國防部表示，目前全案已進入司法偵查階段，如國防部長邱國正立場，不評論個案，並一切依法來界定，國防部支持並全力配合司法機關釐清事實，並持續落實保密要求，嚴防洩密情事肇生。
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