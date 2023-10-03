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影／趕在颱風前執行海上空降 航特部傘兵展高超戰技

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，傘兵從運輸機上跳出。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，傘兵從運輸機上跳出。記者劉學聖／攝影

氣象署發布中度颱風小犬陸上警報，即將影響南部地區，陸軍航特部空訓中心為了因應各式作戰任務，適應各種地形的跳傘能力，今天清晨選在大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，以驗證訓員水域跳傘技巧與緊急應處能力，儘管颱風即將來襲，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛，也吸引早起運動的民眾駐足觀看。

航特部表示，參訓官兵均需先通過基礎傘訓，同時完成泳訓、水上方位判定訓練及評鑑，熟稔各項傘具操作技能，始可參與實機跳傘訓練；另特種地形跳傘訓練，將以水域、山地、複雜地形等多梯次方式進行訓練，以驗證特戰部隊能克服各種困難地形安全著陸，確保作戰任務達成。據了解，本次參訓官兵共計17名，區分3波次使用T-10B傘具操傘，由空軍C-130H運輸機搭載訓員從1250呎高空跳出後，直接連傘具沒入水中，不但要磨練官兵入水傘具解脫及防止傘衣覆蓋處置能力，還要克服強勁海風與大浪，加上颱風即將來襲氣候不穩定的變數，不過所有學員都逐一精準著陸於海面目標區，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。也展現平時勤訓精練成果。

陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，儘管颱風即將來襲，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，儘管颱風即將來襲，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，軍方人員在海面施放煙霧讓傘兵辨位。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，軍方人員在海面施放煙霧讓傘兵辨位。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，儘管颱風即將來襲，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部今天清晨屏東大鵬灣海域執行海上跳傘訓練，儘管颱風即將來襲，參訓官兵全都安全完成跳傘訓練任務，寧靜的清晨時分天空出現朵朵傘花十分吸睛。記者劉學聖／攝影

跳傘 颱風 特戰 大鵬灣

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