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國防部：11架次共機今逾越海峽中線及其延伸線挑釁空防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蘇愷-30戰機示意圖。圖/空軍司令部提供
蘇愷-30戰機示意圖。圖/空軍司令部提供

國防部今天表示，今天上午有11架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡，國軍嚴密掌握。

國防部表示，國軍今（3）日上午陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、運-8、運9型機及無人機等出海活動，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國軍 國防部 飛彈

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