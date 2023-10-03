聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部：11架次共機今逾越海峽中線及其延伸線挑釁空防
國防部今天表示，今天上午有11架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡，國軍嚴密掌握。
國防部表示，國軍今（3）日上午陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、運-8、運9型機及無人機等出海活動，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言