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小犬颱風影響 志願役預備軍官班報到延後一周

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

國防部今天表示，因應「小犬」颱風影響，112年志願役預備軍官班原訂10月4日（星期三）至成功嶺報到，順延至10月11日（星期三）報到。

國防部 颱風 志願役

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