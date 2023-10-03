插手潛艦國造合約音檔曝光？ 郭璽：早因此離開海昌案

針對台北市議員徐巧芯今天披露前台船顧問郭璽與潛艦國造某技協公司職員錄音檔，質疑郭璽插手潛艦國造的業務及合約。郭璽今天回應表示，這是舊資料，早在1年前曾曝光；而他因為這些音檔已完全退出潛艦國造案，並與潛艦國造召集人黃曙光斷絕聯絡，他離開海昌案（潛艦國造）至今已1年8個月，不再管事。

徐巧芯今（3）日上午舉行「錢見國造？郭璽是你嗎？」記者會，公布一段錄音檔，其中有名男子自稱為郭璽，和一名叫小強的男子通話，音檔中，郭璽不滿對方開公司遭排除，不斷飆罵「要自己開公司為何不早講」、「你們說沒辦法開，我才開」、「你能在台船上班，我郭璽兩個字倒著寫」、「你們這樣，我們玩什麼？一群叛徒」，其中更提到合約終止，以及另外找別的錢等事，最後更不滿怒嗆，「我玩死你們」。

郭璽今天則在接受網媒主持人黃光芹訪問表示，這段音檔是因一位離職負責翻譯名為小強的員工試圖另開公司取而代之，想要把他自己技協的老闆推翻，而他表示不可能。

他說，這些錄音帶未來上了法庭都將成為呈堂證供，都會查事實，事實就是這位離職員工要作某事，而他不同意。他雖與這個技協公司不熟，沒有交集，但這名小強是他朋友的孫子，當時由他推薦進入公司，這些東西都可受公評。而且這些資料在1年前已經曝光。他認為這種事形同背叛，因此有相關反應。

他說，他已被相關錄音凌遲3個月，他也因相關錄音檔完全退出潛艦國造案，也因此與黃曙光沒有聯絡。他離開海昌案已1年8個月，不再管事。

主持人求證郭璽，指控國民黨立委馬文君賣國賣到極點，是否指的是從台船流出一列印就有浮水印在上面、流向韓國國安單位？有直接證明是馬所流出？

郭璽說，馬文君將國家機敏資料流到外國去，外國調查單位去逮捕協助台灣造潛艦者這件事，馬基本上已默認，因為有些人被釋放又回到台灣來，就立刻去找馬文君，想探知還有哪些資料被送去韓國而他們不知道的。因為團隊怕留台未來返國者也會受到影響，因此負責人託劉某去找馬文君，對方聲稱有留底稿，要看不准錄音錄影拍照，若可以就斗內一下。而這些話是馬文君白手套楊國樑所言。

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