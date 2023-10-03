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圖輯／國慶巨型國旗曝光 國軍示範如何吊掛上機

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，負責吊掛的CH-47SD屬於雙旋翼運輸直升機，可吊掛重量超過10噸。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，負責吊掛的CH-47SD屬於雙旋翼運輸直升機，可吊掛重量超過10噸。記者曾原信／攝影

陸軍航空特戰指揮部今天上午於空軍松山基地指揮部，展示國慶大會上將要吊掛巨幅國旗的CH-47SD運輸直升機以及將要吊掛的國旗。

國旗尺寸長18公尺、寬12公尺，需要超過10人以上的小組才能將其摺疊並且上機吊掛，航特部表示，執行吊掛任務時，地面吊掛作業編組共有4位壓旗手、一名解繩手及一名板車手，現場也示範如何將巨幅國旗吊掛上直升機。

國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，圖為吊掛小組將配重塊安置到位，才能在起飛時讓國旗順利展開。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，圖為吊掛小組將配重塊安置到位，才能在起飛時讓國旗順利展開。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，需要數人組成的吊掛小組摺疊國旗後再讓直升機吊起。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，需要數人組成的吊掛小組摺疊國旗後再讓直升機吊起。記者曾原信／攝影
CH-47SD契努克雙旋翼運輸直升機最大起飛重量可達22.68噸，屬於陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部空中運輸直升機作戰隊所有。記者曾原信／攝影
CH-47SD契努克雙旋翼運輸直升機最大起飛重量可達22.68噸，屬於陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部空中運輸直升機作戰隊所有。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機，須超過10人執行摺疊作業。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機，須超過10人執行摺疊作業。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機，須超過10人執行摺疊作業。記者曾原信／攝影
國慶大會上將由陸軍航空特戰指揮部所屬CH-47SD吊掛的巨幅國旗，長18公尺，寬12公尺，尺寸巨大，吊掛作業組示範如何將巨幅國旗摺疊上機，須超過10人執行摺疊作業。記者曾原信／攝影

國旗 直升機 車手

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