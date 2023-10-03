圖輯／國慶巨型國旗曝光 國軍示範如何吊掛上機

陸軍航空特戰指揮部今天上午於空軍松山基地指揮部，展示國慶大會上將要吊掛巨幅國旗的CH-47SD運輸直升機以及將要吊掛的國旗。
國旗尺寸長18公尺、寬12公尺，需要超過10人以上的小組才能將其摺疊並且上機吊掛，航特部表示，執行吊掛任務時，地面吊掛作業編組共有4位壓旗手、一名解繩手及一名板車手，現場也示範如何將巨幅國旗吊掛上直升機。
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