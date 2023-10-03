馬文君走出會議室打電話給他？ 王志鵬：根本不認識

潛艦國造海鯤艦亮相，在全艦到底組裝完成度普受質疑之際，黃曙光一席府內談話被府方特意府釋出，打擊國民黨，後續被起而攻之者指涉國民黨立委馬文君。馬文君昨日否認所有指控，針對明年度的潛艦國造預算案，表示只要她覺得內容有問題，將持續依制度提出凍結或刪減案，不會放棄國會議員監督的立場。

民進黨立委趙天麟指控國防及外交委員會調閱潛艦國造機敏資料時，國民黨有「某立委」抄寫資料帶出場。前海軍顧問郭璽則進一步稱，馬文君先前曾特別要求在立法院展示其他國家賣給我國裝備的輸出許可，例如美國賣的戰鬥系統等，於是國防部及海軍專門為了馬文君開了機密會議，他宣稱馬文君不但要求看裝備的輸出許可，還記下來再到會場外打電話，進進出出六、七次，「馬文君走出會議室就一直打電話，就問支持的軍火商如王志鵬，那些完全外行的人。」

馬文君昨日受訪表示，她只知王志鵬其名，但根本不認識王志鵬，也沒有他的電話，郭某講話都是自已想像。王志鵬昨日也表示，他根本不認識馬文君，沒有通過電話，檢調可以調閱通聯紀錄佐證，而他也不是軍火商，至今是一個「無職榮民」，從未在任何軍備公司任職。

馬文君說，立法院外交及國防委員會召開機密會議一旦清場，走廊上就滿布各單位司處幕僚，「根本站一堆」，她要如何跑出來打電話？甚至出入五六次？作這種指控不會很誇張嗎？這種事不但不可能，也沒有這種事，「這些人為何能講得活靈活現？」

馬文君坦承她確實曾在立法院質詢，有韓籍人士在高雄某條街聚餐大談潛艦國造事宜一事，但她從未與任何競逐潛艦國造的軍火商有來往。但她也說，有人陳情她不敢說，因為她後來曾接獲相關陳情，但和陳情人沒有任何交情。

針對明年度的潛艦國造預算案，馬文君說她還沒看內容，但只要她覺得有問題，不會放棄監督立場，將持續依制度提出凍結或刪減案，因為只有如此，就算因綠營席次優勢無法通過，也才能表達她的監督意見，作成國會紀錄。

針對趙天麟、郭璽對馬文君在立院機密會議舉措的指控，海軍司令部昨日表示，沒有評論。

2024年潛艦國造—第二階段原型艦籌建預算案，將辦理原型艦優化作業，包括模擬分析、工程及評估，額度為39億3263萬1000元。

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