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我國防部副部長：盼促進台美軍事合作

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我國防部副部長：盼促進台美軍事合作

聯合報／ 記者張文馨／維吉尼亞州即時報導
中華民國國防部軍備副部長徐衍璞率團參與美台國防工業會議。記者張文馨／攝影
中華民國國防部軍備副部長徐衍璞率團參與美台國防工業會議。記者張文馨／攝影

中華民國國防部軍備副部長徐衍璞2日在美台國防工業會議場邊表示，盼促進台美軍事合作，希望能比照漢翔成立F-16戰機維修中心，在未來接裝武器都能複製這個模式來增加更多合作，在國內建立武器生產和維持妥善的能力。

徐衍璞率團參加美台國防工業會議並發表專題演說，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）與國務院政軍局副助卿雷絲妮克（Mira Resnick）也會分別舉行閉門演說。

問到徐衍璞此行是否會北上拜會五角大廈官員，他表示，都有相關安排。

徐衍璞表示，他透過這次會議向美方強調，台灣重視國防自主、爭取美國更好的武器裝備獲得、台灣落實各項部隊訓練、強化後備動員能力，並且讓國防意識奠基在國人心中，這一兩年來的具體成效，美方都可以充分感受到。

徐衍璞在演說中提到台美國防產業合作的重要性，他表示，需要美方協助台灣擁有部分武器全壽期自給自足的能力，協助在地化生產，以有效加速軍售裝備遞交速度，並整合美台國防產業供應鏈，落實在地化後勤維保，強化台灣國防自主與韌性。

徐衍璞表示，中共去年8月至今對台的3次軍演，持續加強海空兵力侵擾台灣，藉灰色地帶威脅作為，意圖建立所謂的台海新常態，形成兩岸軍事對峙的新型態，以及國軍的新挑戰。

徐衍璞說，共軍常態在渤海、黃海與南海演訓，並在台海周邊開設禁航區，企圖建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控對馬海峽、宮古水道和巴士海峽等戰略要道，防堵拒止外部勢力，不僅嚴重威脅台灣安全，也使印太情勢日趨嚴峻，區域軍事衝突風險不斷升高。

徐衍璞在會中提到，全球的共識是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平方式改變現狀。

美國 台海 國防部

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