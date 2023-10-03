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中科院員工與得標廠商 親屬關係多 監院糾正國防部

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
監察院。 聯合報系資料照
監察院。 聯合報系資料照

監察院昨天公布調查報告指出，中科院在民國一○三年到一○九年度間，有卅六家得標廠商的董、監事，與中科院卅五名現職員工互為配偶或一親等的親屬關係，合約金額約新台幣十九點六億元，存在多起利益衝突情形。

監委王美玉、賴鼎銘、蕭自佑日前調查中科院大量回聘退休高階主管及行政法人化後所衍生的相關缺失後，外交及國防委員會通過調查報告，並據此糾正國防部

調查報告說，國防部雖表示中科院在一○三年到一一一年間依「公職人員利益衝突迴避法」清查適用人員利益迴避情形，均無違反利益衝突情事；但一一一年度經執行比對一萬三百五十八案後，仍查有江姓副組長、王姓副所長、林姓副小組長及施姓小組長等四人違反利衝規定情事。其中，除江姓副組長因已主動揭露而不予究責外，其餘三人分別記過乙次，國防部顯應嚴格督導中科院加強宣導相關規定，並積極防杜類似違反利益衝突情事一再發生。

中科院 國防部 配偶

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