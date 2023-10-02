與美協訓頻繁 國防部罕見為教育訓練業務動支預備金
國軍今年頻繁派遣部隊出國與美軍實施聯合軍演，國防部罕見向立法院就「教育訓練業務」經費需求提出申請動支第一預備金。
國軍今年度赴美或赴我邦交國的協訓案，曝光的就有陸軍機步333旅聯兵營赴美參與北方打擊演習；陸軍裝甲542旅聯兵營前往美軍夏威夷「太平洋多國聯合戰備訓練中心」，接受美軍訓測，藉以評定美國安全合作旅來台施訓成效；另有空軍防空暨飛彈指揮部愛國者三型飛彈連陸軍6軍團21砲指部防空營及三軍特勤隊官兵，赴帛琉參與美軍「北方邊緣23」，分別實施愛國者三型防空飛彈及FIM-92肩射式刺針飛彈實彈射擊。
國防部向立法院發函，為國防部所屬112年度預算「教育訓練業務」經費需求申請動支第一預備金計新臺幣3億1534萬1404元，業經行政院主計總處同意備案，請立法院查照。
過去國防部申請第一預備金，多為油料等需求，罕見為「教育訓練業務」經費需求動支第一預備金。
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