謝志忠喊江啟臣是馬文君2.0 江：謝議員是不懂還是故意抹黑

國造潛艦日前命名下水卻爆出洩密疑雲，國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽點名指控外洩潛艦重要資料，將機敏資料交給外國，是「賣國」行為；此案延燒到台中的立委選舉，民進黨台中市立委參選人謝志忠今天說，解凍潛艦預算的前提竟是公布國防機密？江啟臣就是馬文君2.0；江馬上回應說「謝議員您是不懂、不用功還是故意抹黑栽贓？」

謝志忠要和國民黨籍立委江啟臣同選區參選立委，謝志忠表示，最近隨著首艘國造潛艦「海鯤艦」正式下水，宣告台灣國防自主又向前邁進一大步。翻開立法院紀錄，國民黨委員動輒凍結數億預算，甚至凍結近半潛艦國造預算。趙天麟、林俊憲還加碼爆料，有委員在機密會議上不斷的抄錄、拒簽保密協議，立委成為國安破口，不只該譴責，更該被嚴辦。

他說現任立委江啟臣，曾經提案凍結F16戰機性能提升預算、及新式高教機預算，擔任國民黨主席期間也持續帶頭提案，刪減或凍結攸關國防自主的潛艦國造等相關預算。

他表示，關於「潛艦國造第二階段原型艦籌建」預算，江委員竟在提案書中指出，潛艦國造案只在國會機密會議中揭露，在預算公開透明上有疑義，所以要凍結預算。

他說江委員既然知道這是機密會議中才能揭露的內容，為什麼又要求國防部要公開報告才能解凍預算？這不叫為人民看緊荷包，這叫陷國防部於不義。

立委江啟臣服務處立即回應指出，「謝志忠議員請勿選擇性揭露資訊，抹黑栽贓！如果江啟臣是馬文君2.0，請問羅致政是3.0？林淑芬、林昶佐、王定宇、蔡適應、趙天麟、林靜儀、何欣純、劉世芳、莊瑞雄又是幾點幾呢？」

江啟臣服務處說，「謝志忠議員，您是不懂、不用功還是故意抹黑栽贓？連潛艦國造計畫是公開預算、公開審查都不知道嗎？還是因為選舉到了又想操作抗中保台，製造對立和分裂，假保台之名來騙選民？」

江啟臣服務處指出，過去在審查國防預算包括潛艦、F-16性能提升，新式高教機預算，民進黨委員也都有凍結提案，這代表的是對於國防預算編列及執行還有各種疑慮，需要國防部更清楚的說明，國家安全需要分藍綠嗎？嚴審預算為人民省荷包，避免浪費公帑，防杜弊端需要分顏色嗎？國民黨提案就叫阻撓國防發展，那民進黨委員提案是什麼？為什麼謝議員對於民進黨的提案視而不見，這不是雙標，什麼才是雙標？謝議員為什麼要刻意混淆視聽，是為了選舉、忘了做人基本的誠信嗎？人民需要這樣的政治人物嗎？

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