國軍二零五廠搬遷 德國與塞爾維亞拒售我彈藥生產機具
國軍輕兵器彈藥生產重鎮205廠，為釋出小港光中營區精華地供高雄市政府開發，規劃分遷至林園、大樹北及光復營區。現傳原因遷廠必須向塞爾維亞及德國採購相關生產機具，未獲輸出許可，因此改由中科院統籌委商製造。
205廠遷建，除涉及營區改建遷移外，同時涉及硝化棉廠房重建與機具設備的重新採購。此案委由高雄市政府工務局新建工程處執行，今（112）年與明年將是工程高峰期，軍方已開放營造工程可聘用外國移工。
國防部表示，205廠遷建案完成後，除205廠可使用新建廠房作為生產外，因機具重置更新，將可提供生產武器彈藥及裝備的品質，且有利於相關自動化生產作業，提高生產彈藥的安全性。
但軍備局披露，機具設備獲得為此案搬遷成敗關鍵，因機具設備原已規劃向塞爾維亞TECOOP公司與德國Nitrochemie公司採購，旦因國際情勢影響，無法獲得輸出許可，因此改由中科院統籌規劃設計委商製作後建置，常需配合獲得的機具形式、尺寸，調相關工程配置，因此需要辦理變更設計，以致增加工項與經費。
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