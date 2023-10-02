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影／遭郭璽點名洩密 馬文君重話否認要求黃曙光出來面對

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽點名指控外洩潛艦重要資料，將機敏資料交給外國，是「賣國」行為。馬文君上午在立法院出面否認，要求黃曙光出來面對。記者黃義書／攝影
國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽點名指控外洩潛艦重要資料，將機敏資料交給外國，是「賣國」行為。馬文君上午在立法院出面否認，要求黃曙光出來面對。記者黃義書／攝影

國造潛艦日前命名下水卻爆出洩密疑雲，國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽點名指控外洩潛艦重要資料，將機敏資料交給外國，是「賣國」行為。

對此馬文君上午出席立法院國防外交委員會時表示，指王定宇曾提潛艦下水是2024年3月，現在是2023年9月，我們所有的武器裝備全部都延後，主要是俄烏戰爭及疫情，可是我們的潛艦卻超乎常理提早完成、提早下水，我們都不能質疑嗎？馬文君並指如此下水，我們的官兵可能全部全面覆亡，身為一個海軍前司令，沒有考慮這個安危嗎？這是可以做的嗎？

馬文君指潛艦國造召集人、前參謀總長黃曙光放話說一名立委「一直在搞」，在放話後就躲起來，呼籲黃曙光出面面對。

國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽點名指控外洩潛艦重要資料，將機敏資料交給外國，是「賣國」行為。馬文君上午在立法院出面說明。記者黃義書／攝影
國民黨立委馬文君遭前海軍顧問郭璽點名指控外洩潛艦重要資料，將機敏資料交給外國，是「賣國」行為。馬文君上午在立法院出面說明。記者黃義書／攝影

馬文君 潛艦 黃曙光 2024大選 2024立委選舉 2024中彰投立委 郭璽

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