美台國防工業會議將登場 美方官員與台灣政黨代表互動

美台國防工業會議1日起在維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）登場，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）與國務院政軍局副助卿雷絲妮克（Mira Resnick）將分別在2日與3日發表閉門演說，闡述拜登政府對台灣安全的立場。

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）也將在會中和國防專家和政黨代表等與會人士對談。

中華民國國防部軍備副部長徐衍璞率團與會，他預計2日上午發表演說。

拜登政府上任以來，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）多次公開批評並質疑美方過度關注不對稱戰力，忽略台灣面對衝突的全面情境；韓儒伯也說，白宮國安會和國務院拍板售台的軍事項目，排除台灣建軍主體意志和美國主要機關的參與。

美台商會的會員包括美國主要軍火商，據了解，韓儒伯的強硬態度一度讓他跟美國政府關係緊張；不過這已經是連續第二年，國務院和國防部都派代表出席會議，讓外界好奇雙邊關係或許轉趨和緩。

這已經是羅伊爾連續第二年參與美台國防工業會議，國務院去年派遣政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）出席，今年層級略微提高至雷絲妮克。

韓儒伯1日表示，今年是第22度舉行美台國防工業會議，今年有超過200人參與為史上最大場。

此外，台灣總統大選前夕，民進黨、國民黨和民眾黨均派代表參與此次會議，韓儒伯表示，樂見各政黨代表了解這場會議的重要性，無論明年總統大選結果如何，美國與台灣的防衛關係都具有連續性；各黨代表、出售武器給台灣的美國軍火商，以及美台國防官員都可以齊聚一堂，討論台灣安全的重要議題。

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