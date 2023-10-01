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海鯤艦帆罩外殼粗劣解謎 原來是待施工的假結構

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
潛艦國造原型艦「海鯤艦」曝光，但目視可見包括帆罩外殼、船舯後側焊道接縫，都被外界質疑不平整。記者林伯東／攝影
潛艦國造原型艦「海鯤艦」曝光，但目視可見包括帆罩外殼、船舯後側焊道接縫，都被外界質疑不平整。記者林伯東／攝影

潛艦國造原型艦「海鯤艦」曝光，但目視可見包括帆罩外殼、船舯後側焊道接縫，都被外界質疑不平整。潛艦退役上校王志鵬還原帆罩工序為此現象解謎表示，因潛望鏡桅桿總成尚未裝設，未來施工必須再拆除帆罩，因此他研判帆罩目前是僅暫時以可替代的薄鋼板塑形。

海鯤艦側面艦身焊道凸起普受總友討論質疑，台船對此表示，銲道必須經過各項測試才算完成，若有一些屬於美觀上的小瑕疵，在正式交艦前，台船會依海軍監驗人員意見做修飾。海軍則表示，潛艦上層非壓力殼結構，無須承受海水壓力，海水會從細縫中自然排出，而細縫寬窄影響海水流出快慢，意指為正常結構。

至於帆罩表皮部分，台船在儀式當日曾提出使用薄板鋼材的「瘦馬效應」論。但針對王志鵬的說法，台船與海軍都沒有回應。

王志鵬表示，觀察海鯤艦帆罩的表面是使用薄型的鋼材，因此出現皺褶不平現象，比照船體的品質稍佳的焊道，帆罩品質卻明顯出現落差，是因為潛望鏡與其他功能桅桿尚未裝設，但為了要在九月廿八日舉行儀式時需要有全艦組合完整得外型，因此急就章建造臨時的帆罩，實際上他研判帆罩還沒作好。

王志鵬表示，帆罩上航行燈的部分，外皮根本粗製濫造，不但浮起接合處還缺卯釘。他因此質疑整個帆罩結構都可能是假的。

他研判，未來海鯤艦要裝設桅桿總成時，包括搜索潛望鏡、攻擊潛望鏡，通信桅、電戰桅、呼吸管桅，因施工範圍大，包括現在目視的帆罩表皮，都必須整個拆除，因此先以輕薄的鋼板塑形，方便施工屆時拆除，而當日曝光的帆罩，他研判內部是以主要是以鋼柱撐住外側的前平衡翼。

王志鵬表示，帆罩上航行燈的部分，外皮根本粗製濫造，不但浮起接合處還缺卯釘。他因此質疑整個帆罩結構都可能是假的。記者林伯東／攝影
王志鵬表示，帆罩上航行燈的部分，外皮根本粗製濫造，不但浮起接合處還缺卯釘。他因此質疑整個帆罩結構都可能是假的。記者林伯東／攝影
潛艦國造原型艦「海鯤艦」曝光，但目視可見包括帆罩外殼、船舯後側焊道接縫，都被外界質疑不平整。記者林伯東／攝影
潛艦國造原型艦「海鯤艦」曝光，但目視可見包括帆罩外殼、船舯後側焊道接縫，都被外界質疑不平整。記者林伯東／攝影
海鯤艦側面艦身焊道凸起普受總友討論質疑。讀者提供
海鯤艦側面艦身焊道凸起普受總友討論質疑。讀者提供

海鯤 潛艦 海軍

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