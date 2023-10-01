潛艦國造大成功？ 專家：需配合軍力

「潛艦國造只是第一步，未來要更重視潛艦與國軍如何聯合作戰！」淡江戰略所助理教授林穎佑受訪時指出，製造潛艦不容易，但造出來後的人才培育、跨國技術整合與戰鬥配合才是重點。國安院學者蘇紫雲則說，台灣的工業生產能力好，未來生產成本也會逐漸下降，比跟外國買便宜很多。

首艘國造潛艇「海鯤軍艦」（舷號711）9月28日舉辦「下水典禮」，這也讓我國歷經陳水扁、馬英九到蔡英文執政後，終於有國造潛艦，各界都相當關心自行製造潛艦的難易與技術問題，還有台灣為何要自製潛艦？

軍事機密難取經

對此，淡江戰略所助理教授林穎佑受訪時指出，潛艦與水面艦不同，包括船殼、鋼材與輪機等層面，而且要做到有「軍事能力」整合的更不容易，因為這包括戰鬥系統的整合、聲納等軍事機密。而軍事潛艦技術作為各國軍事機密，也不會輕易轉移給外國，因此台灣過去要自製潛艦碰到很多困難。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲受訪時表示，國家自製潛艦需要的是工業水準與決心，台灣早年決心不夠，但在蔡英文總統任內下定決心，由上而下團結工業部門與國防單位，突破外交封鎖，才能完成潛艦國造的目標。

自製潛艦成本較低

林穎佑說，要做觀光用潛艇很容易，但軍用潛艦需要匿蹤、躲避偵查，因此在消除噪音等技術上，需要長時間的努力。台灣雖然之前與荷蘭購買過潛艦，也曾想要向美國購買，但後來因為美國不願出售核子潛艦，還有政治紛爭影響下，讓台灣只能停留在潛艦研究的紙上階段。

蘇紫雲說，雖然跟其他國家購買潛艦，可以確保系統的穩定度，但價錢就會很貴，且台灣未必有機會買到，台灣能善用既有造船工藝自製潛艦的話，後續製造的成本就會逐漸降低，第2艘可以下降到80%，第3艘更能將平均成本壓到60至70%，大約300億元的價格。

潛艇爭取台海防衛

林穎佑提醒，台灣潛艦國造的背後，有許多國家的技術協助，包括戰鬥系統來自洛克馬丁公司，還有英國與韓國等，因此在專案管理、技術整合與介面介接上，台灣需要加強將各國不同技術整合的能力。另外，他也提醒國防部，要積極盤點國內相關廠商，有許多中小企業可能是潛艇製造的關鍵環節。

「台灣自製潛艦，不是單純反共軍封鎖！」林穎佑分析，由於解放軍攻台一定會對台灣進行海上封鎖，若我國能製造潛艦，會使解放軍在西南海域花更多時間進行海上偵蒐，也為我國戰略防衛爭取更多時間。

潛艇產業完善

「從技術、材料到科技，台灣的潛艦產業鏈相當完整！」蘇紫雲分析，台船過去造過20萬噸的郵輪，造船技術沒有問題，中鋼也開發出HSLA-80高張力鋼板，比一般潛艦用的鋼板還要強韌，且潛艇關鍵的聲納裝備，我國也可以自製，加上中科院研發天劍飛彈的3D技術也可應用在潛艦。

蘇紫雲強調，中國、俄羅斯、美國、法國、英國、德國、日本、韓國與荷蘭都能自製潛艦，澳洲則是透過技術轉移進行組裝生產，但後續產生很多問題，台灣已經有很好基礎，而且還有很好的3D模擬電腦系統，可以減少潛艦研發的出錯率。

人才與作戰是關鍵

林穎佑則強調，製造出潛艦是第一步，未來如何用極低頻通訊，讓潛艇與國軍陸海空軍進行聯合作戰，還有相關的人才培養才是關鍵。他也表示，多國有自製潛艦的能力，但需要透過各種管道取得外國生產的武器，台灣最後可以掌握60到70%的潛艇製造技術，但剩下仍要積極與各國合作取得裝備與技術。

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