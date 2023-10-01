綠委瑜稱藍委杯葛潛艦成軍晚10年 其實是美國無柴電潛艦可賣

國造潛艦原型艦海鯤軍艦9月28日蔡英文總統親自主持命名暨下水典禮，民進黨立委高嘉瑜今天說，如果按照當時的規畫，國民黨沒有在2004年阻擋預算，我國在2013年可獲得第一艘美國軍售潛艦，對比海鯤艦的下水時間，台灣潛艦艦隊成軍至少延宕10年。

高嘉瑜雖然宣稱小布希總統時期，同意軍售台灣8艘柴電潛艦，其實美國在當時已經停產柴電潛艦，無法直接出售柴電潛艦給台灣，當時台灣無法獲得柴電潛艦，與國民黨立委杯葛當時高達六千多億元的三項軍購案沒有直接關係，因為美國根本沒有柴電潛艦可賣，美國海軍也不支持這個案子。

高嘉瑜上午在臉書表示，潛艦國造專案小組召集人黃曙光最近透露，外購潛艦紅區關鍵裝備時，有立委一直在搞，從中阻撓裝備籌獲，海軍前顧問郭璽點名國民黨立委馬文君，甚至稱馬文君是賣國立委。

高嘉瑜指出，早在2020年就有包括CNN、富比世等媒體報導，台灣靠8艘新潛艦就能滅了陸奪島艦隊，可在往後數十年對中國大陸入侵威脅造成強大阻力，台灣艦隊無法提早建軍的原因，要回溯到2001年，前總統陳水扁執政時，當時美國本來就已經同意，軍售台灣8艘柴電潛艦。

高嘉瑜說，當時因為朝小野大，雖然是民進黨執政，國會卻是藍營過半，藍營立委在2004年至2006年間，聯手把潛艦軍購預算案退回程序委員會，竟然多達69次，更讓台灣之後向美方提出的購買需求，都不再得到正面回應，斬斷台灣潛艦及早建軍的契機。

高嘉瑜表示，2004年朝小野大，台灣錯失艦隊提早成軍的黃金10年，2024年歷史不能重演，唯有民進黨國會過半，才能真正守護台灣，避免潛艦國造計劃無法順利進行，而港湖這席更是國會過半的關鍵，自己會持續努力為守護台灣、守護民主，還有國會過半努力。

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