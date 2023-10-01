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觀察站／合理監督潛艦案 不應上綱到忠誠問題

聯合報／ 本報記者程嘉文
首艘潛艦國造「海鯤軍艦」曝光，捲入前顧問郭璽與立委馬文君互告的糾紛。記者林伯東／攝影
首艘潛艦國造「海鯤軍艦」曝光，捲入前顧問郭璽與立委馬文君互告的糾紛。記者林伯東／攝影

亮相風光尚未結束，國造潛艦立刻捲入前顧問郭璽與立委馬文君互告的糾紛。由於潛艦召集人黃曙光指稱某立委阻擋預算，更稱對方將資料洩漏給中共，立刻讓民進黨立委與側翼如獲至寶，把馬文君以往對潛艦案的質疑，上綱上線到「通敵」問題。對綠營而言，讓輿論聲量從雞蛋風波，或為何「下水典禮沒有水」脫出，轉回「賣台」戰場，自是穩賺不賠。

馬文君確實多次對國造潛艦案提出質疑，並數度提案凍結預算；她長期待在外交國防委員會，代為反映各方不同立場也是事實。然而，與國防產業廠商互動密切的立委，可不只她一人，也不限於特定黨派。在立院其他委員會，同樣情況也無日無之。更正確說，選民（業者）與民代相互幫襯，各取所得，原本就是代議政治的日常。

民進黨完全執政這幾年，當局卻刻意炮製一種氛圍，認為這些反對的聲音，基本上就是忠誠度有問題，就是為了阻礙台灣向前進步；甚至更進一步指稱，這些反對者就是遵奉對岸的指示，是島內的第五縱隊。

高唱上述論調者，無不強調對中國的厭惡，但他們面對自身國內政治，心態卻一般無異，倘若不願當橡皮圖章、反對無異議鼓掌通過，這些「討厭鬼」在對岸叫反革命，在此岸叫中共同路人。

民主政治運行當然不能逾越法律，然而國會議員私通敵營，這是何等嚴重罪名。潛艦團隊若掌握跡證，該做的絕對是立即通知檢調偵辦，對外更應守口如瓶，不該自曝機密，把對方「犯罪事實」拿出來公開說嘴，否則就是打草驚蛇，讓歹徒得以逃之夭夭。

如今郭璽與馬文君都強調「直球對決」，相關指控是否屬實，一段時間內應有答案。然而事件被化約為黨派互噴口水、賣台與否之爭，對國防自主有害無益，又豈符合口口聲聲關心國家安全者的初衷？

馬文君 潛艦 郭璽 側翼 黃曙光

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