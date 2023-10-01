凍潛艦預算 藍綠立委都有提案

首艘國造潛艦原型艦海鯤號日前亮相，卻因專案小組召集人黃曙光指一位立委「一直在搞」，讓國民黨立委馬文君等人曾提案凍結潛艦國造預算的動機遭質疑。民進黨立委認為動輒提案刪除、凍結預算，無法展現潛艦國造決心；國民黨立委則表示，支持國防自主，但支持不代表放水護航，綠委也曾提預算凍結，不應雙重標準。

黃曙光沒有點名哪位立委針對潛艦國造「一直在搞」，但其實潛艦國造原型艦造艦案一一○年度編列一○五點一六億餘元預算，藍綠立委都曾針對潛艦國造預算提案凍結。

馬文君當時主張凍結五十億，理由是細部設計階段前段工作，能否如期順利獲得仍有疑慮。國民黨立委江啟臣則質疑，多數資訊以任務順利為由，僅於國會的機密會議中揭露，是否符合預算公開透明，主張凍結十億。最後均遭民進黨團強勢解凍。

民進黨立委羅致政、蔡適應、王定宇、趙天麟當時也提案凍結十億元，但羅強調，只要國軍事後提專案報告即可解凍，有監督但並未卡案。

馬文君等人也曾針對一一一年度第二階段原型艦籌建當年執行九十五億餘元的預算，提案凍結卅億。但民進黨立委林淑芬、王定宇也曾在審查一一二年度預算時，提案凍結F-16A/B升級案一千萬。

王定宇說，台灣造潛艦非常艱鉅的任務，如果立委動輒提案刪除五十億、凍結一定數量，外國政府或企業何苦為了「你的沒有決心」，去遭受中共可能的制裁或壓力。

江啟臣表示，黃曙光提到某立委，怎可用影射的；另外刻意提凍結案，把事情混為一談，如果預算不能凍結，怎麼看緊人民荷包。江說，民進黨立委也有提凍結國防採購預算，不應為了選舉抹黑，雙種標準。

國民黨前立委林郁方指出，立委凍結預算通常是手段而非目的，更是在野黨、小黨「項莊舞劍」的武器，目的是換取行政部門在其他案件讓步，但歷來不管藍綠執政，國防預算被刪減比例都很低，不需套上大帽子。他也說，黃曙光為國家打造潛艦的使命感無庸置疑，但對自己或麾下人員的言行，仍須謹慎約束。

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