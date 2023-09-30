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批立委馬文君賣國賊 海軍前顧問郭璽堅稱絕對有所本

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
郭璽開直播再批立委馬文君，宣稱歡迎馬趕快告他，事實真相才能水落石出。聯合報系資料照
郭璽開直播再批立委馬文君，宣稱歡迎馬趕快告他，事實真相才能水落石出。聯合報系資料照

潛艦國造召集人黃曙光日前透露外購潛艦「紅區」關鍵裝備時「有立委一直在搞」，事後前海軍顧問郭璽直接點名就是國民黨立委馬文君，導致馬今午控告郭加重誹謗。但郭不甘，下午5點即開直播質問「潛艦案，誰是賣國賊」，講到激動處一度哽咽，再三指立委馬文君不適格，應辭去立委職務，南投鄉親更不該繼續投選她。

郭璽在直播中表示，台灣推動潛艦國造，一路有外國朋友協助，盡全力趕工，終於不負期待產出，但國內總有一些人講外行話。隨即他質問「馬文君，妳有沒有做出賣國家利益的事」，「妳做了出賣國家及人民利益的事，即應馬上辭去立委職務，南投鄉親也不要再出賣靈魂，此人不配做國家立委」。

郭璽事後受訪表示，他參與潛艦國造過程，一直被扯沾染弊案，憋了七年的窩囊氣，因被下封口令，打落牙齒和血吞，被罵都只默默承受。但馬文君一再扯他牽涉尹清楓命案打烏賊戰，更誣指他涉弊案、撈黑錢，指他們這些參與潛艦案的七人公司，都是來撈錢的，是詐騙集團，根本與事實不符。

為何他敢點名馬文君「賣國」，郭璽說，因為今年初一位外籍顧問返回台灣時提及馬文君，並指馬聲稱留有相關資料底稿，可到她楊姓執行長的辦公室看，才讓他們意識到資料外流。

「這件事，馬文君是賴不掉的」，郭璽說，他敢點名馬文君絕對有所本，今年初外籍顧問反映後，內部即清查相關資料，印了什麼資料，送出多少資料，台船每一台印表機電腦，曾執行過列印的文件指令都可以查到，「不是我郭某人夢到馬文君做的」。

馬文君 潛艦 郭璽 黃曙光 海軍

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