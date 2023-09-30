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潛艦案大亂鬥…立委馬文君提告 郭璽揚言與她直球對決

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
現正投入高雄左楠選區立委選舉的前海軍顧問郭璽，因不滿立委馬文君在臉書指控他涉尹清楓案、軍火掮客等，預訂下周一北上控告馬加涉嫌誹謗。聯合報系資料照
現正投入高雄左楠選區立委選舉的前海軍顧問郭璽，因不滿立委馬文君在臉書指控他涉尹清楓案、軍火掮客等，預訂下周一北上控告馬加涉嫌誹謗。聯合報系資料照

現正投入高雄左楠選區立委選舉的前海軍顧問郭璽，因不滿立委馬文君在臉書指控他涉尹清楓案、軍火掮客等，預訂下周一北上控告馬加涉嫌誹謗，不料馬文君今午2點30分就先至南投地檢按鈴控告郭璽加重毀謗，郭璽酸馬文君控告的行動是「打假球」，不怕告他的人多一個，雙方互嗆此事將直球對決。

前海軍顧問郭璽不滿立委馬文君29日在個人臉書，指他涉尹清楓喪命案、親共、軍火掮客、海軍黑幕，昨晚對外發布已委任律師正式提告，準備於下周一北上控告馬文君，不易馬今午2點30卻早先一步到南投地檢署鈴控告郭璽涉嫌加重誹謗。

馬指出，郭璽指控她販賣國家機密的叛國、賣國大罪，卻沒有任何的證據，會透過司法程序與郭璽直球對決，也正告對外放話、影射的黃曙光就直接公開到底是哪個立委一直在搞。

郭璽今午氣憤地說，馬文君在個人臉書說他涉尹清楓案，還偷錄「老尹」的聲音賣涂太太賺取獲利，「我郭某是這種人嗎」，「有這麼賤的人格嗎，我做不了這種事，也從不做這種抓耙子的事」。

郭表示，他已脫離糾結28年的尹清楓案，也公告昭告天下多次，誰再把他扯為尹案涉案人他就告，馬文君講的那些事未曾發生，怎麼可以栽在他的頭上，周一他當然是要告馬加重誹謗。更說，「馬文君要告我指控她是賣國賊，那就傳證人啊，這些人都還在台灣，我樂於奉陪」。

郭璽更酸馬文君，今午搶先一步到南投地檢署提告，是在「打假球」，馬是立委，難道不清楚發生地在台北，提告應到管轄地的台北，南投地檢今天誰上班。

馬文君 郭璽 南投 掮客 黃曙光

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