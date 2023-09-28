台船盛讚國造潛艦原型艦X舵 專家王志鵬質疑「平衡小翼」功能

首艘國造潛艦昨日在台船舉行「下水典禮」，在潛艦部隊服役出身的海軍前上校王志鵬昨日質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原型艦並未裝配完成。而台船盛讚原型艦艉的X型舵為新設計，他則質疑其中出現可疑的設計問題。

王志鵬表示，從艦艏角度觀察海鯤艦艦身，包括艦艏上側6具魚雷管、下方的中頻主被動式聲納、艦身兩側的被動測距聲納都被旗幟包覆，潛艦上部甲板同樣以三色布幔蓋住，顯示還需要作業裝配。而原型艦未在水面碼頭靠泊，可見艦底若干系統，如主海水冷卻系統，也可能尚未完成，因此無法在浸水中啟動。

王志鵬表示，因為儀式中是TV影像展示，實際身都是靜態沒有任何動態，表示電瓶未安裝完畢，其實可以連接岸電實施動態展示，可見內部諸多系統亦完成。

台船董座鄭明德昨在典禮致詞表示，海鯤艦採X舵設計，是全新的設計，其性能也絕對優於現役的潛艦。典禮後團隊將接續要進行HAT及SAT，也就是各項系統的泊港測試及海上測試，海上測試完成後，便可以交給海軍進行後續的戰鬥系統測評及建軍準備。

但王志鵬質疑，海鯤艦不論帆罩上的前翼與新的X型舵，外觀似乎完成；但由總統府官網披露蔡總統與256官兵在艦艉的大合照，可見X型舵右方上下兩翼之間的前方出現一個「平衡小翼」，先進國家無此設計，因為X型舵本身就有舵翼的綜合性能，但比須由電腦自動操控，他質疑此翼若是作為X型舵的功能輔助，可見此舵在某些可能的情況下性能會出現問題，因此必須增加輔助。 首艘國造潛艦昨日在台船舉行「下水典禮」，在潛艦部隊服役出身的前海軍備役上校王志鵬(左)昨日質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原型艦並未裝配完成，而台船盛讚原型艦艉的X型舵為新設計，他卻質疑其中出現可疑的設計問題。圖/取自王志鵬臉書網頁

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