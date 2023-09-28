快訊

黃曙光指有立委阻撓潛艦國造 馬文君：影射殺傷力最強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台船盛讚國造潛艦原型艦X舵 專家王志鵬質疑「平衡小翼」功能

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台船盛讚原型艦艉的X型舵為新設計，在潛艦部隊服役出身的前海軍備役上校王志鵬昨日質疑X型舵右方上下兩翼之間的前方出現「平衡小翼」的（紅箭頭處）功能。圖/總統府官網相簿
台船盛讚原型艦艉的X型舵為新設計，在潛艦部隊服役出身的前海軍備役上校王志鵬昨日質疑X型舵右方上下兩翼之間的前方出現「平衡小翼」的（紅箭頭處）功能。圖/總統府官網相簿

首艘國造潛艦昨日在台船舉行「下水典禮」，在潛艦部隊服役出身的海軍前上校王志鵬昨日質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原型艦並未裝配完成。而台船盛讚原型艦艉的X型舵為新設計，他則質疑其中出現可疑的設計問題。

王志鵬表示，從艦艏角度觀察海鯤艦艦身，包括艦艏上側6具魚雷管、下方的中頻主被動式聲納、艦身兩側的被動測距聲納都被旗幟包覆，潛艦上部甲板同樣以三色布幔蓋住，顯示還需要作業裝配。而原型艦未在水面碼頭靠泊，可見艦底若干系統，如主海水冷卻系統，也可能尚未完成，因此無法在浸水中啟動。

王志鵬表示，因為儀式中是TV影像展示，實際身都是靜態沒有任何動態，表示電瓶未安裝完畢，其實可以連接岸電實施動態展示，可見內部諸多系統亦完成。

台船董座鄭明德昨在典禮致詞表示，海鯤艦採X舵設計，是全新的設計，其性能也絕對優於現役的潛艦。典禮後團隊將接續要進行HAT及SAT，也就是各項系統的泊港測試及海上測試，海上測試完成後，便可以交給海軍進行後續的戰鬥系統測評及建軍準備。

但王志鵬質疑，海鯤艦不論帆罩上的前翼與新的X型舵，外觀似乎完成；但由總統府官網披露蔡總統與256官兵在艦艉的大合照，可見X型舵右方上下兩翼之間的前方出現一個「平衡小翼」，先進國家無此設計，因為X型舵本身就有舵翼的綜合性能，但比須由電腦自動操控，他質疑此翼若是作為X型舵的功能輔助，可見此舵在某些可能的情況下性能會出現問題，因此必須增加輔助。

首艘國造潛艦昨日在台船舉行「下水典禮」，在潛艦部隊服役出身的前海軍備役上校王志鵬(左)昨日質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原型艦並未裝配完成，而台船盛讚原型艦艉的X型舵為新設計，他卻質疑其中出現可疑的設計問題。圖/取自王志鵬臉書網頁
首艘國造潛艦昨日在台船舉行「下水典禮」，在潛艦部隊服役出身的前海軍備役上校王志鵬(左)昨日質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原型艦並未裝配完成，而台船盛讚原型艦艉的X型舵為新設計，他卻質疑其中出現可疑的設計問題。圖/取自王志鵬臉書網頁

潛艦 海鯤

延伸閱讀

國造潛艦「海鯤號」亮相 賴清德：承載國防自主的決心

海鯤潛艦外觀有機敏設備待測試 下水方式異於水面艦

國造原型艦海鯤軍艦下水 蘇紫雲：反封鎖作戰也可發揮

國造潛艦海鯤號下水 蔡總統：守護國家具體實踐

相關新聞

「海鯤艦」帆罩外殼不平整 台船造艦團隊：瘦馬效應

潛艦國造原型艦「海鯤艦」今日在高雄台船海昌廠亮相，有網友觀察到艦身帆罩外殼浮起、嚴重不平整。台船造艦團隊解釋，因為帆罩採...

台船盛讚國造潛艦原型艦X舵 專家王志鵬質疑「平衡小翼」功能

首艘國造潛艦昨日在台船舉行「下水典禮」，在潛艦部隊服役出身的海軍前上校王志鵬昨日質疑，艦上多處關鍵裝備以巨旗覆蓋，質疑原...

黃曙光指有立委阻撓潛艦國造 馬文君：影射殺傷力最強

媒體報導，國造潛艦召集人黃曙光日前指，有一位立委針對潛艦國造「一直在搞」，他今天回應媒體詢問僅稱：「你們自己去猜」；國民...

國造潛艦「海鯤號」亮相 賴清德：承載國防自主的決心

首艘國造潛艦「海鯤號」今天在高雄舉行下水典禮，蔡英文總統親自主持。副總統賴清德在臉書指出，這是歷史的一天，國造海鯤潛艦承...

海鯤艦船舯船艉軍方禁攝影 總統府官網幫解套公布艦艉照

蔡總統今日在高雄台船海昌廠房主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」。軍方稱不開放廠内原型艦船舯側面及艦艉拍攝，但儀式結束後，總統府透過官網上的fliker主動公布艦艉角度的畫面。透由海軍256戰隊和蔡總統合影，呈現X型舵和包覆的車葉。...

台海若有戰事 會放下一切衝到最前線採訪…野島剛一生懸命の記者魂

根據《財訊》報導，資深日本媒體人野島剛離開服務了20多年的報社，憑藉累積已久的記者經驗，以及對台灣的熱愛，以中立的觀點寫出多元化的內容，成功打響個人品牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦